Anunț privind vânzarea bunurilor mobile – Autoutilitare, autoturisme.

Ministerul Finanţelor

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală

Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice TIMIŞOARA

Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Timiş

Unitateal Fiscal Municipală Lugoj

Jud. Timiş, Mun. Lugoj, Str. Alexandru Astalas nr.2

Dosar de executare nr.1535

Nr. 414-18/06.08.2025

ANUNȚ PRIVIND VÂNZAREA BUNURILOR MOBILE

In temeiul prevederilor art.250 alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, va facem cunoscut ca in ziua de 10, luna septembrie, anul 2025 , ora 11.00, în Lugoj, str.Al. Astalas, NR.1-3, camera 227 se vor vinde la licitatie, urmatoarele bunuri mobile, proprietate a debitorului S.C. RUXION-STIL S.R.L., licitaţia a treia:

Denumirea bunului mobil Descriere sumară Drepturile reale si privilegiile care grevează bunurile dacă este cazul Pretul de evaluare sau de pornire a licitatiei exclusiv TVA(lei) Cota TVA/neimpozabil scutit autoutilitara marca IVECO DAILY marca iveco model daily29L13 culoare alb gri, Caroserie: deschisa, 2 usi, 3 locuri, An fabricatie: 2006, Rulaj: 329390 KM, Combustibil: motorina, Putere: 92 CP, Capacitate cilindrica: 2800 CMC, Serie sasiu: ZCFC2990005587263, Serie motor: B1173F1311BA1R3, Nr inmatriculare: TM 15 RUX, Cutie viteze: Manuala, Transmisie: Cardan, Clasa emisii: Euro 3, Stare: Second hand, Volan: Stanga, AUTOUTILITARA MARCA IVECO DAILY 29L13 , NUMAR INMATRICULARE TM 15 RUX stare uzura: normala semne particulare: nu sunt 13.455 21% Autoturism Marca Skoda Octavia marca skoda octavia model IZ ACBMMX11 culoare maro, Caroserie: Berlina, 5 usi, 5 locuri, An fabricatie: 2008, Rulaj: 347396 KM, Combustibil: Diesel, Putere: 103 CP, Capacitate cilindrica: 1968 CMC, Serie sasiu: TMBKE21Z788032945, Serie motor: E112001/1160230, Nr inmatriculare: TM 36 RUX, Cutie viteze: Manuala, Transmisie: Fata, Clasa emisii: Euro 3, Stare: Second hand, Volan: Stanga, AUTOTURISM MARCA SKODA OCTAVIA MODEL IZ ACBMMX 11 , NUMAR INMATRICULARE TM 36 RUX stare uzura: NORMALA semne particulare: NU SUNT 5.810 21%

*) Regimul și cotele de txă pe valoare adăugată aplicabil/aplicabile pentru vânzarea bunurilor mobile sunt cele prevăzute de tilul VII din Legea 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare

Invitam pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri sa instiinteze despre aceasta organul de executare, inainte de data stabilita pentru vanzare.

Cei interesati in cumpararea bunurilor sunt invitati sa se prezinte la termenul de vanzare la locul fixat in acest scop si pana la acel termen sa prezinte oferte de cumparare.

Pentru participarea la licitatie ofertantii depun, cu cel puţin o zi inainte de data licitatiei, urmatoarele documente:

a) oferta de cumparare;

b) dovada platii taxei de participare sau a constituirii garantiei sub forma scrisorii de garantie, reprezentand

10% din pretul de pornire a licitatiei. Plata taxei se va efectua în contul IBAN RO97TREZ623506701XXXXXXX,

beneficiar Unitatea Fiscal Municipală Lugoj, cod de identificare fiscala 4250646, deschis la Trezorerie Municipiul

Lugoj, utilizand numarul de evidenta a platii 83530022500000000000141;

c) împuternicirea persoanei care il reprezinta pe ofertant;

d) pentru persoanele juridice romane, copie de pe certificatul unic de inregistrare eliberat de oficiul registrului

comertului;

e) pentru persoanele juridice straine, actul de inmatriculare tradus in limba romana;

f) pentru persoanele fizice romane, copie de pe actul de identitate;

g) pentru persoanele fizice straine, copie de pe actul de identitate/pasaport;

h) declaratia pe proprie raspundere a ofertantului prin care certifica faptul ca nu este persoana interpusa cu

Cumparatorului ii revine obligatia de a respecta prevederile legale speciale, cum ar fi obligatiile de mediu, obligatiile de conservare a patrimoniului national sau altele asemenea, respectiv:

Alte informatii de interes pentru cumparator, dupa caz:

Pentru informatii suplimentare va puteti adresa la sediul nostru sau la numarul de telefon 0256-351673.