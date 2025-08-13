Sărbătoare în Orașul Castanilor

Sărbătoare în Orașul Castanilor.

Prin tradiție, hramul Adormirii Maicii Domnului este marcat în centrul urban timișean Făget, polul zonei montane a județului, ca sărbătoare a orașului.

Edilii au decis ca ediția din acest an să se desfășoare pe durata a două zile, vineri și sâmbătă, 15-16 august.

Astfel, vineri, după desfășurarea după tipic a Rugii Făgețene, în Parcul Central va avea loc, cu începere de la ora 19, un spectacol folcloric susținut de artiștii Liliana Laichici, Adrian Stanca, Mircea Cârțișorean, Alessandra Lazăr, Costel Bambu, Marinel Datcu, Florin Todor, precum și de membrii formației Marian Jarja și, respectiv, ai ansamblului „Făgeteana”.

A doua zi, tot de la ora 19 și tot în Parcul Central, scena va fi preluată de capetele de afiș ale unui concert de muzică pentru tineret: Sean Norvis, MC Steliano și DJ Trava.

