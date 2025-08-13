„Cupa UVT” la handbal feminin. Șapte meciuri în trei zile la sala „UVT Oituz”

De vineri până duminică, sala „UVT Oituz” din Timișoara va fi gazda unui patrulater ce va reuni echipe din eșalonul secund al handbalului feminin românesc.
Este un turneu de verificare extrem de util la care au confirmat prezența CS Universitatea Cluj-Napoca, CSU Oradea, CSU Reșița și gazda CSU Universitatea de Vest din Timișoara.
Programul complet, care include și un meci de junioare 1, este următorul:
Vineri:
ora 15: CSU UVT – LPS Banatul (junioare 1)
ora 16,30: CS Universitatea Cluj-Napoca – CSU Oradea
ora 18,30: CSU UVT – CSU Reșița
Sâmbătă:
ora 10,30: CS Universitatea Cluj-Napoca – CSU Reșița
ora 12,30: CSU UVT – CSU Oradea
Duminică:
ora 10,30: CSU Oradea – CSU Reșița
ora 12,30: CSU UVT – CS Universitatea Cluj-Napoca
Intrarea va fi liberă.
Partenerii competiției sunt SCM Timișoara, Universitatea de Vest din Timișoara și REHA Clinic.
Evenimentul este finanțat de Municipiul Timișoara prin Sport Club Municipal Timișoara.