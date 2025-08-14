Trupele speciale ale poliţiei au descins la Birda, unde au descoperit arme și substanțe psihoactive

Trupele speciale ale poli ţiei au descins la Birda, unde au descoperit arme și substanțe psihoactive

La data de 13 august 2025, în jurul orei 06:10, polițiștii orașului Gătaia, sub coordonarea procurorului Parchetului de pe lângă Judecătoria Deta, au pus în executare un mandat de percheziție domiciliară în localitatea Birda, la un tânăr de 20 de ani, bănuit de săvârșirea infracțiunii de nerespectarea regimului armelor și munițiilor.

În urma percheziției domiciliare efectuate au fost identificate și ridicate două arme, tip pistol, calibru 9 mm, cu încărcătoarele aferente, neletale, dar supuse autorizării, un pistol airsoft, cu bile din plastic, precum și o cantitate de substanțe susceptibile a avea efect psihoactiv, a transmis IPJ Timiş.

În urma probatoriului administrat în cauză, la data de 13.08.2025, tânărul a fost reținut pentru o perioadă de 24 de ore, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de nerespectarea regimului armelor și munițiilor.

Bunurile susceptibile de a avea efect psihoactiv au fost ridicate și înaintate către BCCO, în vederea continuării cercetărilor.

Activitățile au beneficiat de sprijinul polițiștilor Serviciului Criminalistic, Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase, precum și Serviciului pentru Acțiuni Speciale.

Sursa foto: IPJ Timiş