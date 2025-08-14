Măsuri pentru creșterea siguranței în Timișoara. Ce au decis autoritățile.

Pornind de la situația existentă în zona Gării de Nord Timișoara, principalele autorități publice cu atribuții în domeniu s-au reunit astăzi într-o ședință de lucru convocată de Alexandru Iovescu, președintele Autorității Teritoriale de Ordine Publică Timiș și vicepreședinte al Consiliului Județean Timiș.

Discuțiile au vizat în special fenomenul cerșetoriei, cu accent pe demararea unor acțiuni coordonate împotriva rețelelor infracționale care exploatează copii, abuzează persoane cu dizabilități și fac trafic de ființe umane.

Pentru perioada următoare s-a stabilit conturarea și implementarea următoarelor măsuri:

creșterea controalelor, inclusiv în zona Gării de Nord, declarată zonă specială de siguranță publică;

prevenirea și sancționarea ocupării clădirilor abandonate, cu aplicarea măsurilor legale asupra proprietarilor;

coordonarea intervențiilor pentru persoanele fără adăpost, cu asigurarea întregului sprijin institutional pentru acestea și igienizarea ulterioară a spațiilor publice vizate.

La propunerea reprezentanților comunității în ATOP, Alexandru Iovescu a preluat, spre finanțare din bugetul ATOP, o campanie de conștientizare și informare a cetățenilor pentru descurajarea cerșetoriei. Totodată, s-a agreat constituirea unui grup de lucru pentru elaborarea de amendamente legislative care să susțină aplicarea unitară a prevederilor legale.

La ședință au participat, alături de președintele ATOP Timiș și vicepreședinte al CJ Timiș, Alexandru Iovescu, reprezentanți ai principalelor instituții cu atribuții în domeniul ordinii și siguranței publice: Instituția Prefectului – Județul Timiș, Inspectoratul de Poliție Județean Timiș, Inspectoratul de Jandarmi Județean Timiș, Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Banat” al Județului Timiș, Direcția Poliția Locală Timișoara, precum și consilieri județeni și reprezentanți ai comunității.

Cetățenii pot transmite sesizări privind ordinea și liniștea publică la adresa de e-mail [email protected].

