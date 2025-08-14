Fritz spune că Primăria va negocia pentru cumpărarea Casei Mühle. Proprietarii cer 3,7 milioane de euro

Primarul Timişoarei, Dominic Fritz, a făcut cunoscut faptul că el şi alţi reprezentanţi ai municipalităţii vor demara negocieri pentru cumpărarea Casei Mühle.

Imobilul este situat în zona centrală a oraşului, pe Bulevardul Victor Babeş, şi se află în proprietatea familiei Stancu.

„Când oamenii se unesc pentru un scop drept, istoria poate fi rescrisă. Am pornit oficial procedura de negociere pentru cumpărarea Casei Mühle din Timișoara.

Am propus Consiliului Local demararea acestei proceduri pentru a readuce casa familiei Mühle – renumită pentru grădina de trandafiri care aproviziona întreaga Europă și pentru contribuțiile horticole ce au modelat peisajul Timișoarei – în proprietatea orașului. Este un gest firesc și necesar, după ani de mobilizare, proteste, procese și speranță.

De peste un deceniu, Casa Mühle a fost un simbol al luptei pentru patrimoniu și al unei comunități care își apără identitatea. Clădirea a fost mutilată de proprietar și a trecut ani de zile printr-o degradare dureroasă. Presiunea civică și o decizie a instanței au obligat proprietarul să o reabiliteze, iar astăzi se află într-o stare bună.

Acum avem șansa să îi dăm un viitor: să o deschidem publicului și să o transformăm într-un loc viu, dedicat memoriei, culturii și comunității.

Nu mă aștept la o negociere ușoară. Dar știu pentru cine facem asta: pentru toți cei care cred că patrimoniul nu e un moft, ci o parte din identitatea noastră, și pentru copiii noștri, care merită să trăiască într-un oraș ce își onorează istoria”, a transmis Dominic Fritz pe Facebook.