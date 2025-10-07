Continuă colectarea și reciclarea textilelor, anunță Primăria Timișoara

Peste 20 de tone de haine uzate, care altfel ar fi ajuns la gunoi sau ar fi fost abandonate pe domeniul public, au fost colectate până acum prin campania derulată de Primăria Municipiului Timișoara, în parteneriat cu societatea CVS Recycling SRL.

Municipalitatea desfășoară această campanie pe tot parcursul anului, iar pentru a răspunde cererii cetățenilor, a extins rețeaua de colectare cu încă trei puncte.

Astfel, timișorenii pot depune hainele pe care nu le mai folosesc la următoarele locații:

Piața Dacia

Piața 700

Piața Traian

Intrarea Doinei – punct TRAFO

Zona Soarelui – Școala Gimnazială nr. 30

Calea Lipovei – în proximitatea Școlii Generale nr.7

Calea Aradului – la intersecția dintre str. Liege cu Calea Torontalului

Calea Șagului – în proximitatea parcului Clăbucet

În plus, le pot preda la centrul de colectare din Moșnița Nouă, situat pe Calea Medveș nr. 100, Hala 14, în intervalul orar 08:00 – 15:00.

Pentru cei care preferă colectarea de la domiciliu, pot face o programare la numărul 0742 344 784.

În paralel, până în data de 4 noiembrie, timișorenii pot participa și la campania gratuită de colectare din cartiere.

În cadrul acesteia pot preda haine, lenjerii, pilote, pături, covoare mici, draperii, perdele, lavete, mopuri și alte textile de dimensiuni medii (nu voluminoase).

Fiecare persoană poate aduce maximum 60 de kilograme, cu condiția ca materialele să fie curate și uscate.

DataLocațiaOra
7 octombrieStr. Adam Mickievicz nr. 41 intersecție cu str. Radu de la Afumați nr. 1911:00-18:00
8 octombrieStr. Mătăsarilor nr. 58
9 octombrieStr. Ion Ionescu de la Brad intersecție cu str. Holdelor
10 octombrieStr. Armoniei intersecție cu str. Marginii (Parcare Auchan – spate)
13 octombrieStr. Grigore Alexandrescu nr. 58 intersecție cu str. Viilor nr. 23
14 octombrieStr. Dunărea nr. 21 intersecție cu str. Ciobanului
15 octombrieStr. Nicolae Titulescu nr. 1 (Fosta bază sportivă Uszoda)
16 octombrieStr. Răsăritului intersecție cu str. Amurgului
17 octombrieNera – parcarea auto amenajată, lângă intrarea în Stadionul CFR
20 octombrieAleea Azurului (În spate la AEM – intersecție cu str. Orion)
21 octombrieCalea Șagului nr. 143 (Sub pod)
22 octombrieRomulus nr. 49 – parcarea amenajată (Intersecție cu str. Octavian Goga)
23 octombrieParc Petőfi Sándor (DJ521 intrarea cu str. Nicolae Andreescu)
24 octombrieStr. Costică Rădulescu (Parcarea auto amenajată/marcată la exterior Acad. Politehnica Timișoara)
27 octombrieStr. Cercului intersecție cu str. Gavril Musicescu
28 octombrieStr. Polonă nr. 32 (Pod Centura – Utvin)
29 octombrieStr. Nicolae Titulescu intersecție cu str. Nufărul
30 octombrieStr. Gavril Musicescu nr. 159
31 octombrieStr. Ardealului nr. 61 intersecție cu str. Martir Gogu Opre
3 noiembrieStr. Calea Bogdăneștilor colț  cu str. Macilor
4 noiembrieStr. Mircea cel Bătrân colț  cu str. Ciocârliei

Conform rapoartelor Uniunii Europene, fiecare cetățean aruncă, în medie, 16 kilograme de haine pe an.

Din această cantitate, doar 4,4 kilograme ajung să fie colectate separat și valorificate prin reutilizare sau reciclare, în timp ce restul de 11,6 kilograme sunt aruncate împreună cu deșeurile menajere.

