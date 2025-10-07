Continuă colectarea și reciclarea textilelor, anunță Primăria Timișoara.

Peste 20 de tone de haine uzate, care altfel ar fi ajuns la gunoi sau ar fi fost abandonate pe domeniul public, au fost colectate până acum prin campania derulată de Primăria Municipiului Timișoara, în parteneriat cu societatea CVS Recycling SRL.

Municipalitatea desfășoară această campanie pe tot parcursul anului, iar pentru a răspunde cererii cetățenilor, a extins rețeaua de colectare cu încă trei puncte.

Astfel, timișorenii pot depune hainele pe care nu le mai folosesc la următoarele locații:

Piața Dacia

Piața 700

Piața Traian

Intrarea Doinei – punct TRAFO

Zona Soarelui – Școala Gimnazială nr. 30

Calea Lipovei – în proximitatea Școlii Generale nr.7

Calea Aradului – la intersecția dintre str. Liege cu Calea Torontalului

Calea Șagului – în proximitatea parcului Clăbucet

În plus, le pot preda la centrul de colectare din Moșnița Nouă, situat pe Calea Medveș nr. 100, Hala 14, în intervalul orar 08:00 – 15:00.

Pentru cei care preferă colectarea de la domiciliu, pot face o programare la numărul 0742 344 784.

În paralel, până în data de 4 noiembrie, timișorenii pot participa și la campania gratuită de colectare din cartiere.

În cadrul acesteia pot preda haine, lenjerii, pilote, pături, covoare mici, draperii, perdele, lavete, mopuri și alte textile de dimensiuni medii (nu voluminoase).

Fiecare persoană poate aduce maximum 60 de kilograme, cu condiția ca materialele să fie curate și uscate.

Data Locația Ora 7 octombrie Str. Adam Mickievicz nr. 41 intersecție cu str. Radu de la Afumați nr. 19 11:00-18:00 8 octombrie Str. Mătăsarilor nr. 58 9 octombrie Str. Ion Ionescu de la Brad intersecție cu str. Holdelor 10 octombrie Str. Armoniei intersecție cu str. Marginii (Parcare Auchan – spate) 13 octombrie Str. Grigore Alexandrescu nr. 58 intersecție cu str. Viilor nr. 23 14 octombrie Str. Dunărea nr. 21 intersecție cu str. Ciobanului 15 octombrie Str. Nicolae Titulescu nr. 1 (Fosta bază sportivă Uszoda) 16 octombrie Str. Răsăritului intersecție cu str. Amurgului 17 octombrie Nera – parcarea auto amenajată, lângă intrarea în Stadionul CFR 20 octombrie Aleea Azurului (În spate la AEM – intersecție cu str. Orion) 21 octombrie Calea Șagului nr. 143 (Sub pod) 22 octombrie Romulus nr. 49 – parcarea amenajată (Intersecție cu str. Octavian Goga) 23 octombrie Parc Petőfi Sándor (DJ521 intrarea cu str. Nicolae Andreescu) 24 octombrie Str. Costică Rădulescu (Parcarea auto amenajată/marcată la exterior Acad. Politehnica Timișoara) 27 octombrie Str. Cercului intersecție cu str. Gavril Musicescu 28 octombrie Str. Polonă nr. 32 (Pod Centura – Utvin) 29 octombrie Str. Nicolae Titulescu intersecție cu str. Nufărul 30 octombrie Str. Gavril Musicescu nr. 159 31 octombrie Str. Ardealului nr. 61 intersecție cu str. Martir Gogu Opre 3 noiembrie Str. Calea Bogdăneștilor colț cu str. Macilor 4 noiembrie Str. Mircea cel Bătrân colț cu str. Ciocârliei

Conform rapoartelor Uniunii Europene, fiecare cetățean aruncă, în medie, 16 kilograme de haine pe an.

Din această cantitate, doar 4,4 kilograme ajung să fie colectate separat și valorificate prin reutilizare sau reciclare, în timp ce restul de 11,6 kilograme sunt aruncate împreună cu deșeurile menajere.