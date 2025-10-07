Drum cu patru benzi, trotuare, piste de biciclete, spații verzi și benzi dedicate transportului public. Acord între Primăria Timișoara și CNAIR

Primăria Municipiului Timișoara a publicat proiectul pentru încheierea unui acord cu Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) pentru întregirea rețelei de drumuri TEN-T din oraș. Parteneriatul prevede îmbunătățirea conexiunii dintre cartierele periurbane prin realizarea Inelului 4. Municipalitatea va elabora documentația pentru fezabilitatea proiectului, iar CNAIR va asigura proiectarea tehnică și execuția lucrărilor, a transmis municipalitatea.

”Investim deja în mai multe proiecte care au ca obiectiv principal scoaterea mașinilor din zona centrală a Timișoarei. Vrem ca în centru să ajungă doar cei care au nevoie să fie acolo, nu să fie folosit pentru tranzitarea orașului cu mașina. Dezvoltarea zonei centrale este centrată pe spații pentru oameni, mai verzi, mai prietenoase și mai accesibile. Pentru a reuși acest lucru, avem nevoie de rute alternative care să preia traficul. Inelul 4 este una dintre aceste soluții și nu poate fi realizat fără colaborarea dintre Primăria Timișoara și CNAIR. Este un proiect de infrastructură complex, dar absolut necesar pentru ca orașul să devină mai funcțional, mai atractiv și mai orientat spre oameni”, spune primarul Dominic Fritz.

„Proiectul prevede construirea unui drum cu patru benzi, trotuare, piste de biciclete, spații verzi și benzi dedicate transportului public. Inelul 4 este împărțit în șapte tronsoane și va conecta: Calea Buziașului – canalul Bega (Est) – Calea Lugojului – Calea Sever Bocu – Calea Torontalului – Strada Ovidiu Balea – Pasajul Solventul – Bulevardul Dâmbovița + Centura de Vest. Investiția completează proiectele deja demarate de Primăria Timișoara, respectiv execuția Pasajului Solventul și licitația de execuție pentru Podul Solventul.

Noul drum va oferi șoferilor o alternativă rapidă pentru a se deplasa între cartierele periferice și zona periurbană, fără a tranzita centrul. Deoarece va prelua o parte din traficul care în prezent folosește Centura Timișoarei pentru deplasări interne, proiectul va reduce inclusiv aglomerația de pe principalele artere de intrare în oraș”, a comunicat Primăria Timişoara.

Extinderea rețelei TEN-T prin realizarea Inelului 4 face parte din Planul de Mobilitate Urbană Durabilă al Timișoarei. Investițiile vor îmbunătăți fluiditatea traficului de astăzi și vor adapta infrastructura locală la nevoile de mobilitate ale viitorului.