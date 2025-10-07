Se fac înscrieri pentru concursul de rezidențiat din 16 noiembrie.

Marți, 7 octombrie, în Monitorul oficial a fost publicat Ordinul comun privind aprobarea metodologiei pentru desfășurarea concursului de admitere în rezidențiat pe loc și pe post în medicină, medicină dentară și farmacie (nr. 1.050/6.473).

Potrivit actului normativ, concursul se desfășoară în 16 noiembrie 2025, în centrele universitare București, Cluj-Napoca, Craiova, Iași, Târgu Mureș și Timișoara.

Înscrierile pentru concurs se fac prin direcțiile de sănătate publică, respectiv prin ministerele cu rețea sanitară proprie, în perioada 8 – 21 octombrie. Candidații pot transmite dosarele cu actele necesare înscrierii (prevăzute în actul normativ menționat anterior), inclusiv prin poștă sau curierat.

Concursul se desfășoară sub formă de test-grilă cu 200 de întrebări pentru fiecare domeniu, identice la nivel național, pe o durată de patru ore.

Grila corectă se afișează pe site-ul oficial al rezidențiatului și pe site-urile universităților de medicină și farmacie organizatoare în ziua concursului, începând cu ora 16:00.

Contestațiile se depun până la data de 17 noiembrie 2025, ora 16:00, la sediul comisiei locale de concurs anunțat pe site-ul universității de medicină și farmacie unde a fost susținut concursul, numai prin poștă electronică. Răspunsurile se comunică în termen de 48 de ore de la expirarea termenului de depunere a contestațiilor.

Alegerea unui loc sau post este condiționată de obținerea unui punctaj minim de promovare de 60% din punctajul maxim realizat la nivel național pentru cele 200 de întrebări, pentru fiecare domeniu.

Ocuparea locurilor/posturilor în specialitate se face în ordinea punctajului de promovare obținut, în limita celor publicate la concurs, alcătuindu-se o singură clasificare națională pentru fiecare domeniu.

Alegerea locurilor/posturilor în specialitate se face prin teleconferință, în centrele universitare Arad, Brașov, București, Cluj-Napoca, Constanța, Craiova, Galați, Iași, Oradea, Sibiu, Târgu Mureș sau Timișoara.