Se fac înscrieri pentru concursul de rezidențiat din 16 noiembrie

Cultură/Educaţie
Publicat în de Gianina Ianăş
Fără comentarii
Se fac înscrieri pentru concursul de rezidențiat din 16 noiembrie

Se fac înscrieri pentru concursul de rezidențiat din 16 noiembrie.

Marți, 7 octombrie, în Monitorul oficial a fost publicat Ordinul comun privind aprobarea metodologiei pentru desfășurarea concursului de admitere în rezidențiat pe loc și pe post în medicină, medicină dentară și farmacie (nr. 1.050/6.473).

Potrivit actului normativ, concursul se desfășoară în 16 noiembrie 2025, în centrele universitare București, Cluj-Napoca, Craiova, Iași, Târgu Mureș și Timișoara.

Înscrierile pentru concurs se fac prin direcțiile de sănătate publică, respectiv prin ministerele cu rețea sanitară proprie, în perioada 8 – 21 octombrie. Candidații pot transmite dosarele cu actele necesare înscrierii (prevăzute în actul normativ menționat anterior), inclusiv prin poștă sau curierat.

Concursul se desfășoară sub formă de test-grilă cu 200 de întrebări pentru fiecare domeniu, identice la nivel național, pe o durată de patru ore.

Grila corectă se afișează pe site-ul oficial al rezidențiatului și pe site-urile universităților de medicină și farmacie organizatoare în ziua concursului, începând cu ora 16:00.

Contestațiile se depun până la data de 17 noiembrie 2025, ora 16:00, la sediul comisiei locale de concurs anunțat pe site-ul universității de medicină și farmacie unde a fost susținut concursul, numai prin poștă electronică. Răspunsurile se comunică în termen de 48 de ore de la expirarea termenului de depunere a contestațiilor.

Alegerea unui loc sau post este condiționată de obținerea unui punctaj minim de promovare de 60% din punctajul maxim realizat la nivel național pentru cele 200 de întrebări, pentru fiecare domeniu.

Ocuparea locurilor/posturilor în specialitate se face în ordinea punctajului de promovare obținut, în limita celor publicate la concurs, alcătuindu-se o singură clasificare națională pentru fiecare domeniu.

Alegerea locurilor/posturilor în specialitate se face prin teleconferință, în centrele universitare Arad, Brașov, București, Cluj-Napoca, Constanța, Craiova, Galați, Iași, Oradea, Sibiu, Târgu Mureș sau Timișoara.

CITEȘTE ȘI: Drum cu patru benzi, trotuare, piste de biciclete, spații verzi și benzi dedicate transportului public. Acord între Primăria Timișoara și CNAIR

Dacă ţi-a plăcut articolul, urmăreşte RENASTEREA.RO pe FACEBOOK »

Opiniile exprimate în articolele publicate pe RENASTEREA.RO aparţin în exclusivitate autorilor! Comentariul dumneavoastră va fi publicat după ce va fi analizat de către un moderator.

DISCLAIMER

Atenţie! Postaţi pe propria răspundere!
Înainte de a posta, citiţi aici regulamentul: Termeni legali şi condiţii.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *