Acțiune de control în Timiș, în domeniul construcțiilor, împreună cu inspectori de muncă din Italia.

Inspectoratul Teritorial de Muncă Timiș a desfășurat astăzi, 7 octombrie 2025, în județul Timiș, o acțiune de control vizând respectarea legislației muncii în domeniul construcțiilor.

​Această operațiune a fost organizată sub egida și în cooperare cu Autoritatea Europeană a Muncii (ELA), având un caracter transnațional prin care s-a urmărit consolidarea și aplicarea standardelor europene pe piața muncii. ​​La acțiunea de control au participat reprezentanți ai autorităților europene de muncă:

Ioan Cosmin Constantin, ofițer pentru mobilitatea forței de muncă din cadrul ELA

​Caterina Zammuto, inspector de muncă la Inspectoratul Muncii din Torino (Italia)

​Gabbatore Silvia, inspector de muncă la Inspectoratul Muncii din Torino (Italia)

Alături de echipa de control a ITM Timiș, condusă de doamna inspector șef al ITM Timiș Ileana Mogoșanu care a asigurat coordonarea la nivel local. Din partea ITM TIMIȘ a participat domnul Antonio Bădescu, inspector șef adjunct pe Relații de muncă, domnul Rolf Lupu, inspector șef adjunct Securitate și Sănătate în Muncă, doamna Biliana Nedea, inspector de muncă și domnul Rudolf Mirescu, inspector de muncă.

​​În timpul desfășurării acțiunii s-a urmărit verificarea legalității detașării lucrătorilor, condițiile de muncă, precum și respectarea normelor de sănătate și securitate. Acțiunea face parte din eforturile europene de combatere a muncii nedeclarate și de protejare a drepturilor lucrătorilor mobili.

​Doamna inspector șef ITM Timiș, Ileana Mogoșanu, a precizat faptul că astfel de acțiuni vor fi organizate și în viitor, atât pe cont propriu, cât și în parteneriat european, pentru a asigura respectarea integrală a legislației muncii în toate sectoarele de activitate.

