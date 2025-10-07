„Experimentul Pitești” – proiecție specială la Timișoara

În spațiul emblematic al Sălii Capitol din Timișoara va avea loc miercuri, 29 octombrie, cu începere de la ora ora 19, un eveniment cinematografic de o rezonanță profundă și de o semnificație excepțională: proiecția lungmetrajului „Experimentul Pitești”, demers cereprezintă o invitație la confruntarea cu o pagină esențială a istoriei naționale și universale, într-un format artistic de o rară forță.

Filmul abordează o temă pe care personalități de anvergură globală au recunoscut-o pentru brutalitatea sa: Aleksandr Soljenițîn, laureat al Premiului Nobel pentru literatură, a calificat-o drept „cea mai teribilă barbarie a lumii contemporane”’, în timp ce istoricul François Furet, membru al Academiei Franceze, a descris evenimentul ca fiind „una dintre cele mai cumplite experiențe de dezumanizare pe care le-a cunoscut epoca noastră”.

„Experimentul Pitești” este, înainte de toate, un film-manifest și o explorare tulburătoare a trădării de sine, a credinței și a originilor. El urmărește destinul tragic al unui tânăr a cărui soartă îl transformă, în circumstanțe extreme, dintr-o victimă într-unul dintre cei mai redutabili torționari ai regimului comunist. Proiectul, conceput ca un testament al celor care au suferit, este rodul a 14 ani de efort neobosit și voluntar, realizat sub coordonarea regizoarei Victoria Baltag.

În ciuda dificultăților financiare majore, peste 800 de profesioniști și-au oferit munca benevolă, transformând această peliculă într-un act de conștiință artistică. Evenimentul marchează și ultima apariție pe marele ecran a maestrului Ion Caramitru, un pilon al culturii românești, care a susținut cu tărie acest proiect.

Proiecția de la Timișoara are un caracter caritabil, fiind dedicată în întregime sprijinirii acestui proiect cultural monumental, realizat fără buget. Adiacent, evenimentul va prezenta în premieră în orașul de pe Bega, obiecte de factură emoțional-istorică, ce au aparținut tinerilor închiși la Pitești. Prezentarea va fi urmată de un concurs cu premii, iar proiecția va fi urmată de o sesiune de întrebări și răspunsuri cu regizoarea Victoria Baltag, oferind publicului o ocazie unică de a pătrunde în profunzimea viziunii sale.

Publicul larg este la o seară de rememorare și de conștientizare, dedicată istoriei și valorilor umane, pentru a ne asigura că astfel de atrocități vor fi evitate pentru totdeauna: https://www.iabilet.ro/bilete-experimentul-pitesti-proiectie-lungmetraj-116069/.