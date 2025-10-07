Au fost stinse focarele de Pestă Porcină Africană în exploatațiile nonprofesionale din localitățile Lovrin și Racovița. Se ridică restricțiile.

Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Timiș informează că începând cu data de 07.10.2025 se ridică restricțiile sanitare veterinare în urma stingerii focarelor de Pestă Porcină Africană în exploatațiile nonprofesionale din localitățile Lovrin și Racovița, județul Timiș.

În urma desfășurării ședinței cu membrii Centrului Local de Combatere al Bolilor județul Timiș în data de 07.10.2025 s-a emis Hotărârea pentru aprobarea ridicării restricțiilor sanitare veterinare în urma stingerii oficiale a focarelor de Pestă Porcină Africană din exploatații nonprofesionale, localitatea Lovrin și respectiv Racovița, județul Timiș.

În baza actelor sanitare veterinare de stingere oficială a focarelor de boală se ridică restricțiile în următoarele localități: LOVRIN, GRABAȚ, LENAUHEIM, UIHEI, BULGARUȘ, ȘANDRA, GOTTLOB, VIZEJDIA, PESAC, TOMNATIC, SÂNPETRU MARE, RACOVIȚA, HITIAȘ, CĂPĂT, DRĂGOIESTI, BUZIAȘ, BACOVA, SÂRBOVA, TOPOLOVĂȚU MARE, ICTAR-BUDINȚ, IOSIFALĂU, CHIZĂTĂU, OHABA FORGACI, SILAGIU, SINERSIG, și din exploatațiile comerciale de suine, aparținând SC COMTIM ROMÂNIA SA, respectiv ferma BULGĂRUȘ, BOLDUR1, BOLDUR2 și BACOVA din județul Timiș.

Au fost stabilite următoarele măsuri:

– Introducerea porcinelor în exploatație se va face numai cu aprobarea Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Timiș.

– Repopularea se va putea face numai după notificarea DSVSA Timiș.

– Rămân în vigoare toate măsurile de prevenire a introducerii virusului pestei porcine africane pe teritoriul județului Timiș.

– Mișcarea animalelor se va efectua numai după solicitarea avizului sanitar veterinar la DSVSA Timiș.

„Precizăm că pesta porcină africană nu afectează oamenii, neexistând nici cel mai mic risc de îmbolnăvire pentru oameni, acest virus având, însă, impact la nivel social din punct de vedere economic pentru specia suină”, transmit reprezentanții Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Timiș.