Spectacol al istoriei pe patru roţi, la Timişoara. Peste 150 de vehicule de colecţie vin în Piaţa Unirii

Ca în fiecare an, Retroparada Toamnei marchează finalul sezonului expozițional dedicat vehiculelor istorice.

Evenimentul emblematic al Retromobil Club România ajunge la a 27-a ediție, propunându-și să reunească la nivel național peste 1.000 de pasionați și colecționari, în mai mult de 30 de orașe.

La Timișoara va fi un adevărat spectacol al istoriei pe patru roți! Pe 18 octombrie 2025, începând cu ora 14:00, Piața Unirii va găzdui aproximativ 150 de vehicule de colecție (toate cu o vechime de cel puțin 30 de ani).

Organizatorii îi invită alături de ei și pe colegii și colecționarii din Arad, Hunedoara și Caraș-Severin, pentru a transforma expoziția într-o experiență memorabilă.

