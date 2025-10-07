Sume modice distribuite inspectoratelor școlare pentru combaterea violenței. Județului Timiș i-au revenit 48.700 de lei

Sume modice distribuite inspectoratelor școlare pentru combaterea violenței. Județului Timiș i-au revenit 48.700 de lei.

Ministrul Daniel David a semnat, recent, ordinul prin care 1.900.000 de lei vor fi direcționați către școli, prin inspectoratele școlare, pentru implementarea, în perioada 15 octombrie – 15 decembrie 2025, a Programului de prevenire a violenței şi a infracțiunilor în mediul şcolar „Împreună prindem curaj”.

Suma este disponibilă prin Mecanismul național de susținere a prevenirii criminalității și va fi distribuită către inspectorate în funcție de dimensiunea populației școlare de la nivelul fiecărui județ.

În primăvara acestui an, a mai fost semnat un ordin similar, pentru perioada martie-iulie, fiind alocați, conform datelor oficiale, 1.550.000 de lei.

Din aceștia, județului Timiș i-au revenit 48.700 de lei (aproape 10.000 de euro).

Potrivit datelor furnizate de minister, programul a fost implementat și anul trecut, când 22.000 de copii, 8.000 de părinți și 100 de parteneri au participat la activitățile desfășurate în cadrul acestuia.

