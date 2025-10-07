Alfred Simonis: „Alocăm 90 de milioane de euro pentru cel mai important proiect de infrastructură rutieră din estul județului”

Alfred Simonis: „Alocăm 90 de milioane de euro pentru cel mai important proiect de infrastructură rutieră din estul județului”.

DJ 684 va lega Timișul de Caraș-Severin și Hunedoara și, este convins liderul CJT, va deveni o adevărată atracție turistică datorită peisajelor.

„Putem vorbi de un drum asemănător Transluncaniului.

La Consiliul Județean am semnat contractul de finanțare pentru modernizarea a aproape 27 kilometri de drum pe teritoriul Timișului, dintr-un total de peste 56 care traversează și Caraș-Severin și Hunedoara.

Proiectul este o premieră din mai multe puncte de vedere.

Vorbim despre cea mai mare finanțare ADR pentru infrastructură rutieră pentru un număr record de kilometri modernizați.

Totodată, este cel mai amplu parteneriat de până acum în regiunea de vest: trei consilii județene și patru primării”, afirmă Alfred Simonis.

Drumul va avea două componente – una ce conectează județele Timiș și Caraș-Severin pe traseul Coșava – Tomești – Luncanii de Jos – Rusca Montană – Voislova; iar celălalt – ce va lega județul Caraș-Severin de Hunedoara, pe traseul Rusca Montană – Lunca Cernii de Jos unde va face conexiunea cu DJ 687D, care traversează alte zone turistice precum lacul Cinciș și duce spre municipiul Hunedoara.

Principalele beneficii ale modernizării Drumului Județean 684 vizează accesibilizarea unor obiective turistice și apropierea de autostrada A1.

Peștera de la Românești, bisericile din lemn și morile de apă, mănăstirile și peisajele montane spectaculoase din Munții Poiana Ruscă se vor deschide astfel spre investiții, turism și oportunități economice.

