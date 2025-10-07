Care sunt, de fapt, anvelopele legale în această iarnă: RAR a venit cu lămuriri importante.

Odată cu apariția primelor ninsori la munte, tot mai mulți șoferi se grăbesc să își monteze anvelopele de iarnă.

În acest context, Registrul Auto Român (RAR) oferă precizări oficiale cu privire la care anvelope sunt considerate legale în sezonul rece și demontează miturile care circulă despre cauciucurile „all season” și presupusele modificări ale Codului Rutier.

„Nu s-a modificat nimic în Codul Rutier privind echiparea vehiculelor în sezonul rece”, au transmis reprezentanții RAR, subliniind că titluri alarmiste de tip clickbait precum „amenzi uriașe pentru cei cu cauciucuri all season” sunt false, conform Click.ro și stiripesurse.

Conform instituției, anvelopele legale de iarnă sunt cele care au marcajele M+S, M.S. sau M&S, indicații care semnalează că pot fi folosite pe drumuri cu zăpadă, gheață sau polei.

„Denumirea all season este una comercială și nu garantează automat că anvelopa respectă cerințele tehnice pentru iarnă”, avertizează RAR.

Șoferii trebuie să verifice prezența acestor marcaje pe cauciucuri — lipsa lor poate duce la amenzi în condiții de carosabil acoperit cu zăpadă, gheață sau polei. RAR mai atrage atenția asupra siguranței: la temperaturi sub 7-8 °C, anvelopele de vară se întăresc și își pierd aderența, în timp ce anvelopele de iarnă rămân moi și oferă stabilitate mai bună și distanțe de frânare reduse.

Dacă ai anvelope „all-season”, trebuie să verifici marcajul. Un mecanic cu experiență susține: „Am avut clienți convinși că sunt în regulă, dar anvelopele lor nu aveau M+S.

Într-un eventual control, riscă amendă, iar în caz de accident, pot avea probleme și cu asigurarea.” Totodată, recomandă verificarea anului de fabricație (marcat prin DOT) și adâncimea profilului — după 4–5 ani, anvelopele se degradează chiar dacă sunt puțin folosite.

Legat de sancțiuni, circulația cu anvelope necorespunzătoare în condiții de iarnă este pedepsită cu amenzi din clasa a IV-a, între 9 și 20 de puncte-amendă, adică între 1.305 și 2.900 lei. RAR precizează că scopul regulilor nu este sancționarea, ci siguranța celor de pe drum: „Vrem ca șoferii să fie corect informați și să evite capcanele dezinformării. … Pregătiți mașina pentru iarnă la timp, pentru că siguranța pe drum nu ține de sezonul știrilor, ci de responsabilitatea fiecărui șofer.”