Video! Un incendiu puternic a distrus o casă întreagă

Pompierii militari cărășeni au fost solicitați să intervină, luni, pentru stingerea unui incendiu produs la o casă din localitatea Ocna de Fier.

La fața locului s-au deplasat pompierii de la Detașamentul Reșița, cu două autospeciale de stingere, o ambulanță SMURD și trei echipaje.

La sosirea salvatorilor, incendiul se manifesta cu flacără violentă la acoperiș și în interiorul acesteia.

Misiunea a durat aproximativ trei ore, pompierii reușind să împiedice propagarea focului la celelalte case învecinate.

Flăcările au distrus întreaga locuință, cauza probabilă de producere a incendiului a fost stabilită ca fiind jar sau scântei.

Din fericire, nu s-au înregistrat victime.

Recomandări de la Pompieri

Pentru a preveni astfel de incidente, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă “SEMENIC” al judeţului Caraş-Severin recomandă respectarea următoarelor măsuri de apărare împotriva incendiilor:

Curăţarea periodică a coşurilor de fum pentru a îndepărta funinginea depusă și întreţinerea acestora prin zugrăvire spre a observa şi repara eventualele fisuri apărute;

Verificarea canalelor și coșurilor de evacuare a fumului pentru ca acestea să nu prezinte fisuri care să permită scânteilor să aprindă materialele combustibile din apropiere;

Montarea unei bucăți de tablă pe podea, în faţa sobei, pentru a proteja zona de cădere a jarului;

Depozitarea materialelor combustibile la o distanţă sigură față de sobe;

Evitarea utilizării combustibililor inflamabili, precum benzina, pentru aprinderea focului;

Folosirea lemnelor potrivite ca dimensiuni pentru vatra focarului, închiderea ușei sobei şi evitarea supraîncălzirii acesteia.

În caz de incendiu, sunați imediat la numărul unic de urgență 112. Respectând aceste măsuri simple, putem proteja viețile, locuințele și bunurile celor dragi.