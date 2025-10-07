Amenințare cu dispozitiv exploziv la Arad

Alertă în Arad, marți dimineață, după ce o persoană a sunat la 112 și a anunțat existența unui posibil dispozitiv exploziv pe o stradă din municipiu. Autoritățile au intervenit rapid, iar un bărbat de 38 de ani a fost găsit la fața locului.

Marți, în jurul orei 9:30, polițiștii din Arad au fost sesizați, prin apel la 112, cu privire la o amenințare cu dispozitiv exploziv pe o stradă din municipiu.

Echipajele de ordine publică sosite la fața locului au găsit un telefon mobil și, la scurt timp, au identificat un bărbat în vârstă de 38 de ani, din Arad, cunoscut cu afecțiuni psihice.

La fața locului a fost chemat și un echipaj de ambulanță, iar bărbatul a fost evaluat medical.

În urma controlului corporal, polițiștii au descoperit mai multe obiecte și bunuri electronice, pentru care a fost solicitat sprijinul specialiștilor Serviciului Român de Informații, în vederea analizării acestora.

A fost constituită o echipă de cercetare complexă, sub coordonarea Serviciului de Investigații Criminale, care desfășoară în continuare verificări pentru clarificarea situației și stabilirea măsurilor legale ce se impun, conform Mediafax.