Accident grav pe autostrada A1, în Timiş. Trafic blocat

Sâmbătă dimineață, în jurul orei 08:40, pompierii din cadrul Punctului de Lucru Topolovățu Mare au intervenit cu o autospecială de stingere cu modul de descarcerare pentru asigurarea măsurilor PSI în urma unui accident rutier produs la ieșirea de pe A1 km 494, spre Timișoara.

În accidentul rutier a fost implicat un autoturism, în care se aflau două persoane, care a lovit un parapet.

Ambulanţa SAJ sosită la locul evenimentului acordă îngrijiri medicale unei victime, conform ISU Timiş.

Traficul este blocat la ora transmiterii ştirii – 9:10.

Imagine de arhivă