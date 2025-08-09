Cod galben de caniculă în Banat, dar şi în alte zone. Se vor înregistra 38 de grade

Sâmbătă este în vigoare o avertizare Cod galben de caniculă valabilă în 21 de județe și în Capitală. Maximele ajung la 38 de grade Celsius.

Sunt vizate județele Satu Mare, Bihor, Arad, Timiș, Caraș-Severin, Mehedinți, Gorj, Dolj, Vâlcea, Olt, Argeș, Teleorman, Dâmbovița, Giurgiu, Prahova, Buzău, Brăila, Ialomița, Călărași, Constanța, Ilfov și Capitala.

Potrivit ANM, va fi caniculă și disconfort termic ridicat. Temperaturile maxime se vor situa între 35 și 37 de grade, cu cele mai ridicate valori în sudul Olteniei și al Banatului, unde izolat se vor înregistra 38 de grade.

Indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge sau va depăși ușor pragul critic de 80 de unități. Noaptea va fi local tropicală cu minime în general de 18…22 de grade.

Avertizarea este în vigoare de sâmbătă de la ora 12.00 până duminică la ora 10.00, conform Mediafax.