Un suvenir istoric: Ştrandul Tineretului din Timișoara, un loc cu farmec rămas în memoria urbei. Foto

Un suvenir istoric: Ştrandul Tineretului din Timișoara, un loc cu farmec rămas în memoria urbei.

Cu o porţie generoasă de… istorie locală, numai bună de savurat în acest weekend, cu gândul la altele asemenea, însă petrecute cu bune decenii în urmă, îi tratează pe curioşi reprezentanţii Muzeului Naţional al Banatului, relatând povestea vechiului Ştrand al Tineretului, un loc cu farmec rămas în memoria urbei.

”Cu plajă de nisip adus cu remorca, citro la 0,75 lei și o insulă care ținea loc de vacanță. În vara anului 1960, în apropierea Pădurii Verzi, tinerii Timișoarei au ridicat, prin muncă voluntară, Ștrandul Tineretului, un loc de agrement gândit pentru orașul în expansiune. Planurile au fost semnate de arhitectul Aurel Gârleanu, iar spiritul locului s-a conturat rapid: bazine cu apă din Bega, insule artificiale, patinoar iarna, radiouri portabile vara și multă, multă lume.

În weekend, până la 5.000 de oameni veneau aici. Se asculta Minimax, Sâmbăta pe Unda Medie, Metronomul de la Europa Liberă, iar radioul devenea uneori o formă discretă de libertate. Intrarea era un leu pentru copii, doi lei pentru adulți. Cu zece lei, petreceai o zi întreagă cu soare, langoși și citro.

Spațiul nu strălucea prin dotări, dar avea farmec. Cabinele, nisipul artificial, volumul ridicat și improvizația generală făceau parte dintr-un peisaj pe care orașul l-a îndrăgit, pentru că i-a aparținut. O copilărie între betoane și insule. O tinerețe cu glume, cu muzică, cu viață trăită simplu și împreună.

Astăzi, când standardele s-au schimbat și Timișoara oferă alte tipuri de spații de relaxare, Ștrandul Tineretului rămâne un reper în memoria urbană. Un loc unde s-a râs, s-a trăit, s-a construit din puțin și s-a pus începutul unei culturi a timpului liber în oraș.

La Muzeul Național al Banatului, tratăm astfel de locuri ca pe ce sunt: documente vii ale unei epoci. Nu le idealizăm, dar le respectăm. Pentru că ele spun povești despre oraș, despre oameni, despre felul în care ne-am adunat, am visat și am trecut prin istorie împreună.”, au transmis cei de la MNaB.