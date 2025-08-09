SCM Timişoara – Dinamo Bucureşti, în Liga de Rugby

Echipa timişoreană are două absențe importante în perspectiva restanței cu Dinamo București, din Liga de Rugby. Este vorba despre fundașul Marius Simionescu și centrul Alexandru Bucur, ambii accidentați.

Partida SCM Timișoara – Dinamo are loc sâmbătă, 8 august, de la ora 11.00, la stadionul Gheorghe Rășcanu și va fi arbitrată de Nicolae Frățilă.

„Un meci tare pentru noi. Jucăm acasă după foarte multe deplasări, acelea de dinaintea stopării campionatului și ne așteptăm la un meci foarte greu, dar o să dăm tot ce e mai bun. Venim după cinci partide în deplasare, însă acum avem trei înfruntări pe teren propriu și vrem să scoatem maximum, pentru a disputa semifinala pe teren propriu”, a declarat Dragoș Ser.

Antrenorii Mugur Preda și Valentin Popârlan au anunțat primul XV pentru restanța cu Dinamo București: Sikote, Butnariu, Mosese – Trăușan, Lucian Mureșan – Ser, Altînok – Neculau [C] – Rupanu, Plai – Shennan, Jgerenaia, Manumua, Tiqe – Neagu.

În ultimele două etape, alb-violeții vor mai întâlni, în Ronaț, Steaua (la 16 august) și CSU Elbi Cluj (23 august).