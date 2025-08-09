Marco Leu, accident teribil la Timişoara Super Rally. Video!

Marco Leu, accident teribil la Timişoara Super Rally! În chiar prima ieşire pe circuit, fiul regretatului Mihai Leu, aflat la volanul bolidului fostului mare campion, un Audi R8 GT3 LMS, a ratat întoarcerea de la Hotel Continental.

Maşina scăpată de sub control a izbit violent staţiile de încarcare electrice TESLA, rămânând suspendată pe un automobil aflat la încărcare.

La faţa locului au intervenit de urgenţă echipaje de ambulanţă şi pompieri.

Raliul a fost oprit temporar.

Marco a fost primul pilot care a ieşit pe circuit, într-o cursă demonstrativă, el nefiind printre sportivii înscrişi la start.

Vă reamintim, 26 de piloți de top se întrec, sâmbătă, 9 august, în capitala Banatului (Piaţa Iancu Huniade), la Super Rally – un eveniment unic în peisajul automobilismului românesc, ediția din acest an, Trofeul Profi Timișoara, fiind dedicată chiar fondatorului său, legendarul Mihai Leu.

UPDATE, IPJ TIMIŞ:

În data de 09 august a.c., în timpul unei competiții de raliu, un pilot în vârstă de 22 de ani a ieșit cu autovehiculul pe care îl conducea în afara pistei de raliu de pe Bulevardul I.C. Brătianu, intrând în coliziune cu un autoturism parcat.

În urma impactului a rezultat o victimă, respectiv un bărbat de 64 de ani, copilot în autovehicul.

Conducătorul auto a fost testat cu aparatul alcooltest, rezultatul fiind negativ.

Polițiștii au întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă.