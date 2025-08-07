Super Rally revine la Timișoara: 26 de piloți de top se întrec în inima orașului, într-o ediție dedicată fondatorului Mihai Leu.

Cu sprijinul Visit Timiș, a Consiliului Județean Timiș, și a Agenției Naționale pentru Sport, Timișoara devine, pe 8 și 9 august, capitala motorsportului urban, odată cu revenirea spectaculoasă a Campionatului Național de Super Rally powered by Superbet.

Singura competiție auto din România care aduce cursele în centrul marilor orașe se întoarce pentru a treia oară în orașul de pe Bega, transformându-l într-o scenă a vitezei și adrenalinei.

Evenimentul atrage turisti, fani ai motorsportului, din tara si din strainatate.

Creat de legendarul Mihai Leu, Super Rally este un eveniment unic în peisajul automobilismului românesc, iar ediția din acest an, Trofeul Profi Timișoara, îi este dedicată chiar fondatorului său.

Competiția aduce împreună 26 de piloți de top din întreaga țară, care concurează pe un traseu urban spectaculos, cu start din Piața Iancu Huniade și parcul service amplasat în parcarea Modex.

Spectacol în centrul orașului

Circuitul temporar va traversa Bulevardul I.C. Brătianu și strada Michelangelo, iar fiecare manșă cronometrată va fi parcursă de piloți de trei ori – o provocare de viteză, una tehnică și una de anduranță.

Accesul publicului este gratuit în ambele zile, iar zona centrală va vibra cu sunetul motoarelor și cu energia miilor de fani așteptați la eveniment.

Evenimentul debutează vineri, 8 august, cu deschiderea parcului service și o prezentare oficială a echipajelor, de la ora 20:00, în Piața Libertății.

Mașini de excepție – de la monoposturi la Ferrari – vor putea fi admirate de aproape, iar fanii vor avea ocazia să-i întâlnească pe piloți.

Sâmbătă, 9 august, ziua începe cu antrenamente și recunoașteri, iar începând cu ora 14:00, vor avea loc manșele oficiale de concurs, care vor stabili câștigătorii.

Festivitatea de premiere va avea loc la ora 16:00, în Parcul Service.

Piloți de top, legende și tineri talentați

Evenimentul va fi deschis de Marco Leu, fiul regretatului Mihai Leu, care va pilota spectaculosul Audi R8 GT3 cu care tatăl său a concurat în ultimii doi ani.

Pe lista de start se află piloți din toate ramurile motorsportului: raliu, viteză în coastă, drift și circuit.

Printre cei mai titrați se numără Vali Porcișteanu, campion național absolut de raliuri, alături de nume consacrate și tineri talentați.

Timișoara va fi reprezentată de un grup valoros de piloți locali:

Leo Borlovan – campion absolut en-titre

Radu Benea – campion en-titre la turisme

Nicolas Benea – cel mai tânăr pilot din campionat

Cristian Șugar – campion național de juniori la raliuri

Sergiu „Gao” Tîrlă – pilot de drift

Sorin Mihoc – veteran al Super Rally

„Timișoara este unul dintre orașele care îmbrățișează acest format unic în România. Super Rally înseamnă motorsport la cel mai înalt nivel, chiar în mijlocul orașului, iar publicul timișorean a demonstrat mereu că apreciază acest tip de competiție”, a declarat Anna Leu, președintele AMC Racing și promotorul campionatului.

Organizatori și parteneri

Evenimentul este organizat sub egida Federației Române de Automobilism Sportiv (FRAS), cu sprijinul Profi, AMC Racing și Superbet, alături de partenerii: UniCredit Leasing, Omniasig, Iulius Town, A24 Assistance, Ibis Hotels, United Media și Ados Fresh.

⸻

Piața Iancu Huniade – Piața Libertății – Bulevardul IC Brătianu – Strada Michelangelo

Accesul este gratuit.