Ministrul Educaţiei, Daniel David, a declarat că universitățile trebuie să-și păstreze libertatea de a acorda burse și alte forme de sprijin pentru studenți din venituri proprii, indiferent dacă aceștia studiază la buget sau cu taxă, și pe tot parcursul anului.

Declarația a fost făcută în cadrul unei întâlniri de lucru organizate de Ministerul Educației și Cercetării la începutul acestei săptămâni cu principalele organizații studențești din țară: ANOSR (Asociația Națională a Organizațiilor Studențești din România), UNSR și USR.

„În pofida faptului că România traversează o criză fiscal-bugetară majoră, am insistat ca – în reglementările normative sectoriale – universitățile să-și păstreze mai departe libertatea de a oferi burse și suport studenților din venituri proprii, acolo unde își permit, indiferent de forma de studiu (buget sau taxă), pe tot parcursul anului”, se arată într-un comunicat transmis joi.

Ministrul a subliniat că această flexibilitate nu se aplică fondurilor gestionate de minister, din cauza constrângerilor legale actuale.

Potrivit comunicatului, Daniel David a promis că va participa la dezbaterile organizate de asociațiile studențești reprezentative și că susține identificarea unor soluții pentru sprijinirea studenților, în ciuda dificultăților bugetare. El și-a exprimat disponibilitatea de a susține modificarea reglementărilor restrictive, de îndată ce situația fiscal-bugetară a țării o va permite, scrie tvrinfo.ro.