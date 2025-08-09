Pregătiri de iarnă în satele timișene

Deși suntem încă în sezonul estival, iar prognozele meteo prevăd încă episoade de caniculă, locuitorii satelor și, firește, edilii acestora își îndreaptă deja gândul spre iarna care urmează.

La Fibiș, bunăoară, unitate administrativă din nordul județului Timiș, consilierii locali au aprobat modul de valorificare a masei lemnoase recoltată din trei partide ale proprietății forestiere a comunei.

Astfel, circa 593 de metri cubi de produse accidentale rezultate din două partide însumând 38 de hectare vor fi vândute locuitorilor cu domiciliul în comună la tariful de 150 lei/mc (TVA inclus) și locuitorilor din exterior la prețul de 300 lei/mc.

Recolta lemnoasă de pe cea de-a treia partidă, în cantitate de 27,6 metri cubi, va fi valorificată prin licitație exclusiv către locuitorii comunei, în condițiile legii.

