Primăria Timișoara se pregătește de concedieri ambalate ca “modernizare administrativă”

Primarul Dominic Fritz a confirmat vineri, 08 august 2025, că va reduce schema de personal a instituției. Renașterea bănățeană a informat încă de joi că angajații au primit, prin email, un mesaj din partea primarului, prin care acesta anunța că a decis să desființeze 43 de posturi din primărie, din care 32 sunt ocupate.

În mesajul intern de ieri, primarul Fritz justifica concedierile prin faptul că România trece printr-o perioadă dificilă din punct de vedere bugetar și că majoritatea administrațiilor locale face acest lucru.

Primarul nu a precizat sub ce formă vor fi disponibilizați cei 32 de angajați și nici dacă vor primi vreo formă de compensație sau sprijin financiar. Nu a menționat nici data la care va semna actele sau vreo perioadă de preaviz.

Însă, conform legii, va avea loc o consultare publică, care probabil va fi una de formă și de care nu se va ține cont, așa cum s-a întâmplat și cu alte consultări publice.

Vineri, acesta a comunicat presei o variantă nuanțată, un fel de concediere “de catifea”, prezentată ironic drept o inovație necesară pentru modernizarea administrației locale.

Primarul Dominic Fritz propune o nouă reorganizare a administrației locale din Timișoara: mai puține posturi, cheltuieli mai mici, servicii publice mai eficiente, a anunțat Serviciul Comunicare al primăriei.

În narativul oficial se precizează că Timișoara continuă procesul de modernizare administrativă început în urmă cu patru ani. Primarul Dominic Fritz propune o nouă reorganizare a aparatului de specialitate, în linie cu reforma administrativă națională, care urmărește o administrație mai eficientă și centrată pe nevoile cetățenilor.

Reforma prevede reducerea numărului de posturi și diminuarea cheltuielilor de personal, fără a afecta calitatea serviciilor oferite timișorenilor.

Măsura va aduce o economie anuală de peste 7,3 milioane de lei la bugetul local. Impactul asupra funcționării serviciilor furnizate de primărie va fi atenuat prin digitalizarea accelerată și reorganizarea internă, care permit o mai bună utilizare a resurselor umane.

„România are nevoie de o reformă reală a administrației publice, iar această transformare trebuie să înceapă în marile orașe.

La Timișoara, am arătat că se poate: cu mai puține posturi și mai puțină birocrație avem mai multă eficiență. Trecem de la o administrație centrată pe hârtii, la una centrată pe rezultate și pe nevoile cetățenilor și a mediului de afaceri”, a declarat primarul Dominic Fritz.

Această reorganizare face parte dintr-un pachet mai amplu de măsuri de reformă și echilibru bugetar, care mai include reducerea cu 10% a plafonului maxim pentru sporurile acordate pentru proiecte europene, acordarea indemnizației de hrană în funcție de nivelul salariului net, precum și desființarea unor structuri care nu au avut rezultate, cum este cazul Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive (CERC).

Analiza detaliată a activității interne a evidențiat diferențe majore între volumele de muncă și resursa umană alocată.

În timp ce unele compartimente funcționează la limită, altele pot susține activitatea cu un număr mai redus de angajați.

În acest context, reorganizarea prevede desființarea a patru funcții publice de conducere, dintre care două ocupate în prezent, reducerea a 39 de funcții de execuție, 30 dintre acestea fiind în prezent ocupate.

În același timp, unele posturi vacante au fost transformate prin scăderea gradului profesional, atât pentru a reduce cheltuielile, cât și pentru a atrage mai ușor tineri profesioniști în administrație, au mai transmis comunicatorii Primăriei Timișoara.

Procesul de reformare a Primăriei Timișoara a început după alegerile locale din 2020. Dacă atunci, organigrama prevedea 640 de posturi, în prezent, numărul acestora a scăzut la 535. După implementarea actualei reorganizări, aparatul de specialitate al Primarului va funcționa cu 494 de posturi.

În schimb, se fac angajări la alte entități din subordinea primăriei, care însă nu aduc venituri, au o situație financiară precară sau subzistă din subvenții masive, cum e cazul Societății de Transport Public Timișoara, Horticultura SA sau Centrul de Proiecte.

Proiectul de hotărâre privind reorganizarea Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Timișoara poate fi consultat aici – https://www.primariatm.ro/proiecte-hcl/697b1f63-bc66-4521-a433-a07bbb6a9f0c. Primăria va organiza, conform cerințelor legale, o dezbatere publică pe care o va anunța curând.

În realitate, așa cum reiese din mesajul intern, trimis angajaților joi, 07 august, de pe e-mailul de serviciu de la cabinetul primarului, vor fi desființate 43 de posturi, din care 32 ocupate.

“De asemenea, unele posturi vacante vor fi transformate prin scăderea gradului profesional, pentru a atrage mai ușor tineri specialiști în administrație și a eficientiza cheltuielile”, a transmis ieri edilul.

Practic vor fi disponibilizați cei care nu îndeplinesc criterii de performanță și eficiență, după modelul companiilor multinaționale, deși procedurile de evaluare sunt subiective și cel puțin discutabile, motiv pentru care mulți angajați cred că vor fi lăsați fără serviciu funcționarii vocali sau incomozi pentru actuala administrație.

Acest gen de “epurări” a mai fost pus în practică și în mandatul 2020-2024, dar majoritatea celor dați afară și-au recâștigat angajarea și chiar plata retroactivă a unor drepturi bănești, în instanță, prin hotărâri definitive.

În plus, e greu de înțeles cum se va face performanță, dacă strategia este de scădea gradul profesional ca să poată angaja tineri specialiști, adică oameni care pot avea studii superioare multidisciplinare, însă acestea nu pot înlocui experiența profesională a unora dintre specialiștii cu vechime și rezultate în mandatele altor primari, în administrațiile de dinainte de instalarea USR la conducerea Primăriei Timișoara, în anul 2020.