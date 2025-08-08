8 august, Ziua Internațională a Pisicii. Prin ce ”cazne” trec pompierii din vestul țării pentru a salva felinele, unele dintre cele mai îndrăgite animale de companie ale românilor

”O pisică tărcată, cu ochii mari și speriați, se ține cu ghearele de vârful unui stâlp de curent, de parcă e stăpâna întregii rețele electrice din cartier. Miaună a disperare, dar și a aroganță felină: „M-ați pus aici? Să mă dați jos!”

Jos, copiii filmează, adulții indică.

Apar pompierii. Nu cu cea mai mare nacelă, ci cu una improvizată.

Pisica se uită neîncrezătoare, dar instinctul de supraviețuire câștigă. Sare în ladă și se lasă coborâtă…regal.

Imortalizăm și noi momentul, tocmai pentru o zi ca cea de azi. Iar ea… fuge în primul copac”, este doar una dintre misiunile dificile ale pompierilor timișeni, poveste publicată pe pagina de Facebook cu ocazia Zilei Internaționale a Pisicii (8 august).

Se știe, pisicile sunt misterioase, curioase, foarte jucăușe sau furioase, ceea ce face nu doar misiunile de salvare ale pompierilor dificile, dar chiar și traiul alături de unele dintre cele mai îndrăgite patrupede ale românilor.

”De la începutul acestui an, pompierii timișeni au intervenit în nu mai puțin de 42 de misiuni pentru salvarea animalelor și păsărilor rămase blocate în locuri greu accesibile. Dintre acestea, 24 de pisici au fost salvate — fiecare cu propria poveste, unele mai neobișnuite decât altele”, completează ISU Timiș informația.

Nici pompierii din județul Hunedoara nu au fost scutiți de povești cu totul aparte care s-au format salvând micuțele feline.

”Ziua Internațională a Pisicii ne dă ocazia perfectă să vă arătăm… cum salvăm noi „pisici de colecție”!

Cu ceva timp în urmă, pompierii deveni au fost chemați să intervină într-o misiune delicată: o pisică foarte asemănătoare cu celebrul Garfield a căzut într-o fântână adâncă de aproape 7 metri.

Nu a fost nevoie de lasagna pentru a o convinge să coopereze, ci doar de răbdare, echipamente specifice și niște mângâieri la final, ca să nu ne trecem pe lista ei neagră.

În câteva minute, pisica a fost scoasă cu grijă și stil și înapoiată stăpânilor iubitori.

Colegii noștri demonstrează, zi de zi, că empatia nu are limite – chiar și atunci când vine vorba de suflete blănoase care miaună după ajutor.

𝗭𝗶𝘂𝗮 𝗶𝗻𝘁𝗲𝗿𝗻𝗮ț𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹ă 𝗮 𝗽𝗶𝘀𝗶𝗰𝗶𝗶 𝗲𝘀𝘁𝗲 𝗼 𝘇𝗶 𝗱𝗲 𝗮𝗰𝘁𝗶𝘃𝗶𝘀𝗺 𝗽𝗲𝗻𝘁𝗿𝘂 𝗰𝗼𝗻ș𝘁𝗶𝗲𝗻𝘁𝗶𝘇𝗮𝗿𝗲𝗮 𝗼𝗮𝗺𝗲𝗻𝗶𝗹𝗼𝗿 𝗳𝗮ță 𝗱𝗲 𝗻𝗲𝘃𝗼𝗶𝗹𝗲 𝗽𝗶𝘀𝗶𝗰𝗶𝗹𝗼𝗿, 𝗼 𝘇𝗶 𝗱𝗲 𝗹𝘂𝗽𝘁ă î𝗺𝗽𝗼𝘁𝗿𝗶𝘃𝗮 𝗻𝗲𝗴𝗹𝗶𝗷𝗲𝗻ț𝗲𝗶 ș𝗶 𝗮 𝗮𝗯𝘂𝘇𝘂𝗿𝗶𝗹𝗼𝗿 𝗮𝘀𝘂𝗽𝗿𝗮 𝗮𝗰𝗲𝘀𝘁𝗼𝗿𝗮”, atrage atenția ISU Hunedoara.

Ziua internațională a pisicii este sărbătorită în fiecare an la 8 august, începând din 2002, la inițiativa Fondului Internațional pentru Bunăstarea Animalelor (International Fund for Animal Welfare – IFAW).

Potrivit datelor Eurostat, țara noastră s-a clasat în 2023 pe primul loc în ceea ce privește deținerea de pisici în rândul țărilor din Uniunea Europeană, cu 48% dintre gospodăriile din România care dețin cel puțin o pisică.

Sursa foto/video: ISU Timiș; Isu Hunedoara