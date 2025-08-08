Timişoreanul Alexandru Dumitraşcu a cucerit medalia de argint la Olimpiada Internațională de Inteligență Artificială din China

Timişoreanul Alexandru Dumitraşcu a cucerit medalia de argint la Olimpiada Internațională de Inteligență Artificială din China.

Toți cei opt componenți ai lotului României au fost extraordinari. Reprezentanţii ţării noastre au obținut o medalie de aur, patru de argint și trei de bronz.

Echipa României:

Mușat Tudor Ștefan – Colegiul Național de Informatică „Tudor Vianu” București – aur

Petrean Roland – Colegiul Național „Silvania” Zalău – argint

Mocanu Mihai Adrian – Colegiul Național de Informatică „Tudor Vianu” București – argint

Dumitrașcu Ștefan Alexandru – Liceul Teoretic „Grigore Moisil” Timișoara – argint

Morariu Tudor – Colegiul Național „Emil Racoviță” Cluj-Napoca – argint

Rebengiuc Mircea Maxim – Colegiul Național de Informatică „Tudor Vianu” București – bronz

Asandei Ștefan Alexandru – Colegiul Național Iași – bronz

Slănină Simon – Colegiul Național „Ion Luca Caragiale” București – bronz

Nu mai puţin de 80 de echipe, din 63 de țări și teritorii, au participat la Olimpiada Internațională de Inteligență Artificială din China.

