Timişoreanul Alexandru Dumitraşcu a cucerit medalia de argint la Olimpiada Internațională de Inteligență Artificială din China.

Toți cei opt componenți ai lotului României au fost extraordinari. Reprezentanţii ţării noastre au obținut o medalie de aur, patru de argint și trei de bronz.

Echipa României:

– Mușat Tudor Ștefan – Colegiul Național de Informatică „Tudor Vianu” București – aur

– Petrean Roland – Colegiul Național „Silvania” Zalău – argint

– Mocanu Mihai Adrian – Colegiul Național de Informatică „Tudor Vianu” București – argint

– Dumitrașcu Ștefan Alexandru – Liceul Teoretic „Grigore Moisil” Timișoara – argint

– Morariu Tudor – Colegiul Național „Emil Racoviță” Cluj-Napoca – argint

– Rebengiuc Mircea Maxim – Colegiul Național de Informatică „Tudor Vianu” București – bronz

– Asandei Ștefan Alexandru – Colegiul Național Iași – bronz

– Slănină Simon – Colegiul Național „Ion Luca Caragiale” București – bronz

Nu mai puţin de 80 de echipe, din 63 de țări și teritorii, au participat la Olimpiada Internațională de Inteligență Artificială din China.