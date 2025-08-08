Guvernul extinde gratuit vaccinul anti-HPV și aprobă norme noi pentru controlul infecțiilor

Guvernul a aprobat, vineri, o serie de modificări legislative propuse de Ministerul Sănătății, menite să sprijine pacienții și personalul medical și să consolideze reforma sistemului de sănătate.

Una dintre principalele măsuri prevede extinderea accesului gratuit la vaccinarea anti-HPV pentru tinerii cu vârste între 11 și 26 de ani, inclusiv băieți. Vaccinul va fi decontat prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate, facilitând astfel accesul rapid și gratuit la acest tratament.

De asemenea, au fost aprobate patru categorii de norme pentru controlul infecțiilor asociate asistenței medicale, ce vizează prevenirea, raportarea și gestionarea accidentelor de expunere la produse biologice, care vor proteja atât pacienții, cât și personalul sanitar.

„Aceste măsuri sunt esențiale pentru îmbunătățirea calității serviciilor de sănătate și pentru protejarea atât a pacienților, cât și a personalului medical. Prin aceste modificări, Ministerul Sănătății și Guvernul României fac pași importanți spre un sistem sanitar mai sigur, mai accesibil și mai eficient pentru toți cetățenii.”, a subliniat Ministerul Sănătății, scrie Mediafax.