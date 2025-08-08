Ce boli poți contacta în vacanțele exotice și cum te protejezi. Semnal de alarmă tras de medicii de la Spitalul „Victor Babeș” Timișoara

Suntem în plin sezon al vacanțelor, iar medicii de la Spitalul de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie „Victor Babeș” trag un semnal de alarmă cu privire la importanța vaccinării în cazul deplasărilor în zone cu risc epidemiologic crescut.

Înainte de a călători în străinătate, în special către destinații exotice, este indicată o programare la una dintre următoarele specialități: boli infecțioase, epidemiologie sau medicină de călătorie.

Vizita la medic ar trebui programată cu aproximativ 4-8 săptămâni înainte de călătorie pentru a fi revizuite antecedentele medicale și, eventual, pentru a fi „recuperate” unele vaccinuri de rutină, dar și pentru evaluarea riscului de îmbolnăvire și adoptarea măsurilor de prevenție adecvate.

În cazul unor vaccinuri, este necesară administrarea lor cu cel puțin 10-14 zile înainte de călătorie pentru a oferi organismului timp suficient să producă anticorpi.

Există cazuri în care sunt necesare mai multe vaccinuri sau mai multe doze (cu minim o lună distanță între doze).

„Schema de vaccinare trebuie personalizată și ajustată în funcție de antecedentele vaccinale, de țara de destinație, durata și scopul călătoriei, precum și de timpul rămas până la data plecării.

Vaccinurile pentru călători includ: vaccinurile de bază, cuprinse în schema națională de vaccinare, destinate în special copiilor, dar și adulților care pot necesita doza de rapel (pentru reîmprospătarea memoriei imune); vaccinuri recomandate înaintea călătoriei în funcție de țara de destinație; vaccinuri obligatorii, conform Regulamentului Sanitar Internațional.

Țânțarii, căpușele sau alte insecte pot răspândi o serie de boli în zonele tropicale. Multe dintre aceste boli nu pot fi prevenite cu un vaccin sau un medicament.

Puteți reduce riscul luând măsuri pentru a preveni mușcăturile acestora astfel: acoperiți pielea expusă purtând cămăși cu mâneci lungi, pantaloni lungi și pălării; utilizați un repelent adecvat pentru insecte, un repelent care conține 20% sau mai mult DEET (Dietiltoluamid) este un compus chimic folosit ca mijloc de protecție contra insectelor.

El are un spectru larg asupra diferitelor specii de insecte pentru o protecție care durează până la câteva ore; alegeți camere cu aer condiționat sau ecranate; utilizați o plasă de protecție pentru pat.

Vaccinurile recomandate înaintea călătoriei variază în funcție de țara de destinație și pot include: vaccinul împotriva febrei tifoide (recomandat pentru călătoriile în zonele cu igienă precară sau cu condiții sanitare slabe); vaccinul împotriva hepatitei A (este recomandat pentru călătoriile în țările în curs de dezvoltare sau cu condiții sanitare precare; vaccinul împotriva hepatitei B: recomandat pentru călătorii în țările cu rate ridicate de infecție cu hepatita B sau în cazul expunerii la sânge sau alte fluide corporale); vaccinul împotriva febrei galbene (obligatoriu pentru călătoriile în anumite zone din Africa și America de Sud; vaccinul fiind necesar pentru intrarea în unele țări și este înregistrat pe un certificat internațional de vaccinare); vaccinul împotriva encefalitei japoneze (recomandat pentru călătoriile în zonele rurale din Asia, în special în timpul sezonului de transmitere a virusului); vaccinurile împotriva meningitei (pot fi recomandate pentru călătoriile în „centura meningococică”, care include Africa sub-sahariană și Orientul Mijlociu); vaccinul împotriva rabiei (poate fi recomandat pentru călătoriile în zonele cu risc crescut de expunere la animale sălbatice sau domestice)”, au transmis specialiștii.