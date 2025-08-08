Modificări în circulația trenurilor în vestul țării, din cauza lucrărilor la infrastructura feroviară

Ca urmare a unor lucrări la infrastructura feroviară solicitate și realizate de către CNCF CFR SA – managerul căii ferate, vor interveni modificări în circulația trenurilor, anunță CFR Călători

Astfel:

Între stațiile Timișoara Est – Remetea Mare

În perioada 9 – 12 septembrie 2025

trenul IR 78 București Nord – Budapesta va circula cu orar modificat ca şi tren IR 12078 în relaţia București Nord (plecare ora 18.54) – Craiova – Drobeta Turnu Severin – Lugoj – Buziaș –Timișoara Nord – Arad – Curtici (sosire ora 09.09).

trenul IR 79 Budapesta – București Nord va circula conform graficului de circulaţie în relaţia Budapesta – Lokoshaza – Curtici şi ca tren IR 12079 în relaţia Curtici (plecare ora 20.20) – Timișoara Nord – Buziaș – Lugoj – Craiova – București Nord (sosire ora 10.43).

trenul IR 1691 București Nord – Timișoara Nord va circula conform graficului de circulaţie în relaţia București Nord – Caransebeș și va fi anulat în relația Caransebeș – Timișoara Nord. Între stațiile Caransebeș și Timișoara Nord se va asigura transbordarea călătorilor cu mijloace auto.

În perioada 10 – 13 septembrie 2025

trenul IR 1692 Timișoara Nord – București Nord va circula conform graficului de circulaţie în relaţia Caransebeș – București Nord și va fi anulat în relația Timișoara Nord – Caransebeș. Între stațiile Timișoara Nord și Caransebeș se va asigura transbordarea călătorilor cu mijloace auto.

Trenul IR 1831 Timișoara Nord (plecare ora 06.42) – Buziaș – Lugoj – Ilia – Simeria – Cluj Napoca – Iași (sosire ora 22.53) va circula cu orar modificat pe secțiunea Buziaș (sosire ora 07.25/plecare ora 07.35) – Deva (sosire ora 10.07).

În perioada 9 – 13 septembrie 2025

trenul IR 72 Craiova – Budapesta va circula conform graficului de circulaţie în relaţia Timișoara Nord – Arad – Curtici – Lokoshaza – Budapesta şi ca tren IR 12072 în relaţia Craiova (plecare ora 08.13) – Lugoj (sosire ora 13.50).

Între staţiile Lugoj şi Timișoara Nord se va asigura transbordarea călătorilor cu mijloace auto.

trenul IR 73 Budapesta – Craiova va circula conform graficului de circulaţie în relaţia Budapesta – Lokoshaza – Curtici – Arad – Timișoara Nord şi ca tren IR 12073 în relaţia Lugoj (plecare ora 15.23) – Craiova (sosire ora 21.03).

Între staţiile Timişoara Nord şi Lugoj se va asigura transbordarea călătorilor cu mijloace auto.

Între stațiile Mintia – Branișca

În data de 24 septembrie 2025

trenul IR 75 Budapesta – Cluj Napoca va circula conform graficului de circulație în relația Budapesta –Lokoshaza – Curtici – Arad și va fi anulat în relația Arad – Cluj Napoca.

trenul IR 76 (ramură de la tren 75) va fi anulat în relația Simeria – Brașov.

În data de 25 septembrie 2025

trenul IR 74 Cluj Napoca – Budapesta va circula conform graficului de circulație în relația Arad – Curtici – Lokoshaza – Budapesta și va fi anulat în relația Cluj Napoca – Arad.

trenul IR 77 (ramură pentru tren74) va fi anulat în relația Brașov – Simeria.

Pasagerii care au bilete la trenurile afectate, informează sursa citată, pot primi, la cerere, contravaloarea biletelor achiziţionate şi neutilizate (fie pentru întreaga rută, fie pentru distanța neefectuată din ruta respectivă), conform Regulamentului de transport pe calea ferată în vigoare.

Mai multe detalii pot fi găsite pe www.cfrcalatori.ro, la secţiunea Trafic intern/Renunțarea la călătorie.