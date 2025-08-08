Alfred Simonis: Castelul Huniade va fi restaurat şi redat comunităţii. Video!

Castelul Huniade, cea mai veche si una dintre cele mai frumoase clădiri din Timișoara, intră în cel mai amplu proces de restaurare și consolidare, a anunţat Alfred Simonis, preşedintele Consiliului Judeţean Timiş.

„Am semnat contractul pentru execuția lucrărilor, suma alocată pentru punerea în valoare a acestui monument arhitectural fiind de aproape 150 de milioane de lei.

La preluarea mandatului, am spus clar și răspicat: Castelul Huniade trebuie să fie pus în valoare și redat comunității. De astăzi putem să ne apucăm de treabă”, a transmis Simonis.

