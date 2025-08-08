Castelul Corvinilor găzduieşte Festivalul Stradivarius Music Nights by The Castle – ediția a VIII-a

În perioada 12-14 august 2025, cel mai spectaculos castel medieval din România – Castelul Corvinilor își deschide porțile pentru trei seri magice de muzică clasică și jazz în aer liber. Ediția a VIII-a propune trei seri memorabile, cu artiști de excepție, într-un festival construit din pasiune, viziune și respect pentru excelență.

Programul Festivalului:

12 august 2025 – Debut cu un moment în premieră absolută: primul concert la două piane din istoria festivalului, în interpretarea rafinată a doi dintre cei mai apreciați pianiști ai noii generații: Ioan Dragoș Dimitriu și Cadmiel Botac, laureați ai competițiilor internaționale de prestigiu, cu prezențe remarcabile pe scene europene.

Un recital în care rafinamentul, forța și sincronizarea soliștilor se împletesc într-un dialog sonor, de o profunzime rară.

13 august 2025 – A doua seară respiră libertate, sensibilitate și improvizație prin jazz, în „Voice for Peace”, un recital de o forță emoțională aparte susținut de Teodora Brody Enache, voce emblematică a jazzului românesc și internațional,și Martin Melendez, violoncelist cubanez de renume,recunoscut pentru originalitatea expresiei sale artistice.

Un concept muzical ce transcende genurile, reunind jazz, doină, improvizație și influențe clasice, într-un apel artistic sincer și profund pentru pace.

14 august 2025 – Seara finală oferă un spectacol vibrant: „8 Anotimpuri Vivaldi & Piazzolla” , în interpretarea Rosannei Philippens, violonistă olandeză multipremiată, cunoscută pentru eleganța și virtuozitatea interpretativă, cântând pe vioara Stradivarius „Barrere” 1727, alături de Ansamblul de Coarde al Filarmonica Banatul Timișoara , o formație cu tradiție și excelență în arta interpretativă.

Rosanne Philippens cântă la o vioară „Barrere” Stradivarius din 1727, datorită sprijinului generos primit din partea Fundației Elise Mathilde.

Bilete disponibile în rețeaua entertix.ro

CITEŞTE ŞI: Filme studențești la Kunsthalle Bega

„Într-o perioadă în care multe evenimente culturale sunt suspendate din lipsa finanțării publice, Stradivarius Music Nights by The Castle continuă prin forțe proprii, cu sprijinul comunității doArt, al sponsorilor și al partenerilor săi, să aducă la Hunedoara artă autentică și întâlniri memorabile între artiști și public. Deschiderea Primăriei Hunedoara către evenimente culturale de înaltă ținută artistică ne permite desfășurarea Festivalului în curtea Castelului Corvinilor.

Împreună cu Partenerii noștri – Federația Marelui Orient al României, Asociația Observe Study Maintain Templar Heritage , Asociația Elisabeta Szilagyi – urmărind un program coerent de susținere a educației , sprijinim accesul copiilor și tinerilor din școlile de artă la concertele festivalului, în scopul promovării educației prin artă, al cultivării valorilor umaniste și al încurajării participării la viața culturală”, au transmis organizatorii.