Filme studențești la Kunsthalle Bega

Kunsthalle Bega va găzdui astăzi, cu începere de la ora 18, Seara de Filme Studențești.

Evenimentul aduce pe ecran o selecție de scurtmetraje și exerciții cinematografice realizate de studenții Facultății de Arte și Design din Timișoara, precum și de alți tineri cineaști independenți, propunându-și să încurajeze primele forme de expresie cinematografică și să ofere o platformă în care vocea tinerilor cineaști poate fi auzită.

“Privite în ansamblu, creațiile studenților conturează o hartă fragmentară, dar elocventă, a unui imaginar aflat în constituire.

Tinerii autori — proveniți din medii culturale și geografice diverse, din România sau din alte țări — se reunesc, în ciuda diferențelor de generație ori parcurs formativ, într-un spațiu comun de reflecție vizuală.

În acest atelier extins, filmul devine mijloc de interogare și formă de asumare artistică. Fiecare proiect este, în sine, o încercare de articulare a unei voci proprii în dialog cu o lume complexă, aflată într-un proces continuu de reconfigurare,” remarcă Ioana Dorobanțu-Gordon.

Artiști implicați sunt Daniel Alec, Lucian Bădărău, Callista Birta, Andrei Bucovanu, Alexandra Ecin, Denisa Giuglea, Francisco Henriques, Elena Ilin, Viktória Jager, Bianca Jîrcan, Erik Kun, Rolland Moldovan, Sami Al Mouallem, Matei Negruțiu, Bianca Pascu, Laurențiu Pistol, Denis Popescu, Daniela A. Radu, Toma Rosetti, Ana Turi, Alexandru Vijoli, Maxim Zaghidullin.

Evenimentul este realizat în parteneriat cu Facultatea de Arte și Design din cadrul Universității de Vest Timișoara.