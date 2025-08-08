Anunț licitație – teren intravilan Timișoara

D.G.R.F.P. Timişoara, prin intermediul A.J.F.P. Timiş, organizează în data de 20.08.2025 ora 14.00 în loc. Timişoara, str. Gh. Lazăr, nr. 9B, Amfiteatru, licitaţie următorului bun imobil, proprietate a debitorului RAILEANU DAMIAN, conform Publicaţiei de vânzare nr. TMG_DEF 14398/31.07.2025, 74-6/31.07.2025:

Cota actuala de 1/1 din teren intravilan în suprafaţă de 3039 mp şi casă regim de înălţime D+P+M, în suprafaţă utilă de 216.08 mp, situat în mun. Timişoara, jud. Timiş, înscris în ID Electronic 413985 Timişoara, evaluat la valoarea de 4.891.585 (exclusiv TVA)

Pentru informaţii suplimentare, vă puteţi adresa la numărul de telefon 0256/200035, la sediul nostru sau accesând linkul: https://static.anaf.ro/static/2/Timisoara/20250804133122_74-6.pdf