TikTok și Instagram, preferatele adolescenților români în vacanța de vară

Vara, când temele dispar și programul devine mai relaxat, adolescenții români petrec tot mai mult timp pe rețelele de socializare, scrie tvrinfo.ro.

Un studiu realizat de Centrul pentru Jurnalism Independent, citat de g4media.ro, arată că liceenii stau în medie 6 ore pe zi pe social media în vacanță. La gimnaziu, timpul scade la aproximativ 4 ore, iar în clasele primare la 2 ore pe zi.

TikTok domină preferințele: unul din trei liceeni petrece peste 5 ore zilnic pe platformă, iar peste o treime dintre elevi declară că stau între 2 și 3 ore pe zi.

Instagram rămâne popular, dar cu un consum mai moderat. 22% dintre liceeni îl folosesc peste 5 ore pe zi, însă cei mai mulți spun că stau sub o oră.

WhatsApp este utilizat în principal pentru comunicare: peste jumătate dintre liceeni și gimnaziali îl folosesc sub o oră pe zi, fără să îl transforme într-o rețea de „scrollat”.

YouTube are un consum mai redus – 4 din 10 liceeni și gimnaziali petrec cel mult o oră pe platformă. Datele indică faptul că formatul video scurt câștigă teren în fața celui lung.

Studiul nu critică timpul petrecut online, dar recomandă echilibru: o oră afară poate însemna mai mult decât cinci ore în fața ecranului.