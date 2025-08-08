Anunț licitație – apartament în Timișoara

MINISTERUL FINANŢELOR

Agenţia Naţională De Administrare Fiscală

Direcţia Generală Regională a Finantelor Publice Timisoara

Direcţia Colectare

Serviciul Executări Silite Cazuri Speciale

Agentia Nationala de Administrare Fiscala, prin Directia Generala Regionala a Finantelor Publice Timisoara – Directia Colectare – Serviciul Executari Silite Cazuri Speciale, organizeaza in data de 28.08.2025, ora 12:00, licitatia a – I – a (prima licitatie) pentru vanzarea urmatorului bun imobil:

– unitate individuala apartament compus din 4 (patru) camere cu dependinte si cu teren in folosinta, suprafata estimata de 80 mp, inscris in CF nr. 400808 – C1 – U18 Timisoara, nr. Cad/Top 26260/XV, situat in loc. Timisoara, str. Stelelor, nr. 12, bl. 17, sc. A, et. 3, ap. 15, jud. Timis.

Pretul de vanzare la a – I – a licitatie este de 477.916 lei.

Licitatia se va desfasura la sediul nostru D.G.R.F.P. Timisoara – Directia Colectare – Serviciul Executări Silite Cazuri Speciale din mun. Timisoara, str. Gheorghe Lazar nr. 9 B, cam. 613, jud. Timis.

Pentru informaţii suplimentare ( conditii participare, depunere oferta ) vă puteţi adresa la sediul nostru sau la numărul de telefon 0256/200178. Anuntul integral se afla postat pe www.anaf.ro, sectiunea Anunturi – valorificari prin licitatie a bunurilor sechestrate – Timisoara Executari silite cazuri speciale.