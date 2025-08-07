Primarul Timișoarei a anunțat angajații despre disponibilizări de personal, printr-un e-mail intern

Dominic Fritz, primarul Timișoarei, a trimis angajaților primăriei un mesaj de ordin intern, printr-un e-mail, în care îi anunță că a decis să desființeze 43 de posturi din primărie, din care 32 sunt ocupate.

Edilul își explică gestul prin faptul că România trece printr-o perioadă dificilă din punct de vedere bugetar și că majoritatea administrațiilor locale face acest lucru.

Primarul nu a precizat sub ce formă vor fi disponibilizați cei 32 de angajați și nici dacă vor primi vreo formă de compensație sau sprijin financiar.

Nu a menționat nici data la care va semna actele sau vreo perioadă de preaviz.

Tensiunea în rândul angajaților primăriei este crescută încă de anul trecut când primarul a făcut primele declarații de intenție privind reorganizarea sau, mai bine zis, concedierea unora dintre angajați, mai ales cei incomozi sau vocali.

Iată mesajul care a semănat incertitudine și revoltă în rândul angajaților Primăriei Timișoara, primit de toți angajații în dimineața de 7 august 2025.

“Dragi colegi,

România trece printr-o perioadă dificilă din punct de vedere bugetar. Toate administrațiile locale au obligația de a reduce cheltuielile, inclusiv cele legate de personal.

La nivel național, se va reduce cu 10% plafonul maxim pentru sporurile acordate pentru proiecte europene, iar acordarea indemnizației de hrană se va face în funcție de nivelul salariului net.

În acest context, și la Timișoara luăm măsuri pentru a ne încadra în bugetul pe care îl avem, păstrând în același timp salariile actuale și calitatea serviciilor oferite cetățenilor.

Reorganizarea pe care o voi iniția în aceste zile vizează reducerea numărului de posturi din aparatul administrativ, dar și desființarea unor structuri.

Concret, vor fi desființate 43 de posturi, din care 32 ocupate. De asemenea, unele posturi vacante vor fi transformate prin scăderea gradului profesional, pentru a atrage mai ușor tineri specialiști în administrație și a eficientiza cheltuielile.

Vom desființa unele structuri care nu au livrat rezultate – cum este cazul CERC.

Știu că orice schimbare aduce cu sine nesiguranță și multe întrebări. Este un moment greu pentru întreaga echipă, mai ales pentru colegii care vor părăsi instituția. Le mulțumesc sincer pentru contribuția lor și le transmit toată aprecierea mea.

Această decizie nu este una ușoară și nici una luată în grabă. Ea vine în urma unei analize atente a felului în care putem lucra mai eficient, cu procese digitalizate și o resursă umană mai bine valorificată.

Vă mulțumesc tuturor pentru profesionalism, dedicare și încredere. Sunt convins că vom reuși să trecem împreună prin această etapă, cu grijă și respect față de fiecare coleg din instituție.

Dominic Fritz

Primar”.