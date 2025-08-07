Arad: Bărbatul care și-a omorât fosta concubină a fost reținut

Bărbatul acuzat că și-a omorât fosta concubină, pe care a dus-o atârnată de mașina lui și apoi i-a dat drumul, a fost reținut pentru 24 de ore și propus pentru arestare preventivă, anunță joi procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Arad.

Potrivit unui comunicat al Parchetului de pe lângă Tribunalul Arad, bărbatul, O.N.M., a fost reținut pentru 24 de ore fiind cercetat pentru săvârșirea săvârşirea infracţiunilor de omor şi lipsire de libertate în mod ilegal.

Procurorii arată că miercuri, în jurul orei 2.00, în urma căutărilor efectuate, polițiștii au descoperit între localităţile Chişineu-Criş şi Sintea Marea, la aproximativ 4 metri de marginea DN 79A, pe câmp, cadavrul victimei I.R.C. care era decedată şi prezenta multiple leziuni externe, pe toată suprafaţă corpului.

În urma cercetărilor s-a stabilit că, marți, în jurul orelor 21.30, inculpatul, după o discuție în contradictoriu cu fosta sa concubină, aflându-se la volanul mașinii, ar fi urcat-o împotriva vointei sale în autoturism, după care a plecat cu aceasta pe DN 79A spre localitatea Sintea Mare.

„Inculpatul a avut a relaţie de concubinaj cu victima care a durat aproximativ 15 ani. Din relaţia de concubinaj s-au născut două fete, ambele minore la această dată.

În urmă cu aproximativ două luni, cei doi s-au despărţit pe fondul unor neînţelegeri, astfel că locuiau separat, suspectul în localitatea Sintea Mare, iar victima la o adresă din oraşul Chişineu-Criş împreună cu cele două fiice. Victima era angajată în calitate de barmaniţă la restaurantul P. din oraşul Chişineu-Criş”, arată procurorii.

Marți seara, inculpatul a mers cu mașina la locul de muncă al femeii. Între cei doi au avut loc discuţii contradictorii în legătură cu nişte mesaje pe care victima le-ar fi redirecţionat unui alt bărbat.

Pe fondul acelor discuţii, inculpatul s-a dus la mașina parcată în apropiere, a urcat, a lăsat geamul din dreapta jos şi i-a adresat mai multe jigniri fostei concubine. Victima a intrat prin geamul deschis în autovehicul şi l-a zgâriat pe bărbat cu mâna dreaptă, pe frunte şi pe nas, moment în care acesta a prins-o cu mâna dreaptă de mâna ei dreaptă, astfel că aceasta nu s-a mai putut retrage din mașină.

Bărbatul a ponit mașina în timp ce victima era atârnată de portiera dreaptă.

„Inculpatul s-a deplasat prin centrul localităţii Chişineu-Criş, victima fiind în continuare agăţată de portiera dreapta faţă în exteriorul autoturismului, iar la sensul giratoriu a virat dreapta şi şi-a continuat deplasarea, în linie dreaptă, spre ieşirea din oraşul Chişineu Criş, a trecut peste calea ferată şi şi-a continuat deplasarea cu o viteză de peste 100 km/h pe DN 79 A, îndreptându-se spre localitatea Sintea Mare.

La aproximativ 1,5 km de ieșirea din localitatea Chișineu Criș, inculpatul a lăsat victima de mână, iar aceasta, pe fondul epuizării și din cauza vitezei mari de deplasare a autoturismului, s-a desprins de autovehicul și a căzut pe asfalt, lovindu-se puternic la cap și pe toată suprafața corpului, decedând în urma leziunilor suferite”, transmit procurorii.

Victima a fost găsită cu fața în jos și cu multiple leziuni la nivelul capului și al corpului.

„Din cuprinsul buletinului preliminar de autopsie medico-legală nr. 180/A3 din data de 06.08.2025, emis de SJML Arad, rezultă că moartea victimei IRC datează din 05.08.2025, a fost violentă, s-a datorat dilacerării şi contuziei meningo-cerebrale, consecutiv unui traumatism cranio-cerebral cu multiple fracturi de boltă craniană iradiate în baza craniului. Leziunile traumatice cranio-cerebrale au putut fi produse prin proiectare şi au legătură de cauzalitate, directă cu mecanismul tanatogenerator, iar placardele excoriate constatate necroptic recunosc un mecanism de târâre”, spun anchetatorii.

Procurorii vor propune arestarea preventivă a inculpatului pentru o perioadă de 30 de zile de către judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Tribunalului Arad, scrie Mediafax.