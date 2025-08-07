Polo ecvestru și ”petanque”, sporturi oficial recunoscute în România

În Monitorul Oficial din 7 august, au fost publicate ordinele președintelui Agenției Naționale pentru Sport privind recunoașterea oficială a practicării în România a două sporturi mai puțin cunoscute: polo ecvestru și ”petanque”.

Polo ecvestru este un sport de echipă: călare pe cai, jucătorii trebuie să lovească o minge folosindu-se de un ciocan lung, în scopul de a marca cât mai multe goluri în spațiul dintre doi stâlpi. Meciurile au loc pe un teren acoperit cu iarbă. Originile acestui sport se regăsesc în Asia, unde, prin secolul al VI-lea, nomazii îl practicau pentru a-și antrena cavaleria.

”Petanque” este un sport popular în Franța, care se poate practica în trei moduri: 1 contra 1, 2 contra 2 sau 3 contra 3.

Obiectivul jocului este aruncarea mingilor din metal cât mai aproape de țintă (aceasta fiind, de regulă, o minge din lemn, plasată la o distanță cuprinsă între 4 și 15 metri).

Se poate juca pe o suprafață plană de teren acoperit cu țărână, iarbă sau pietriș.