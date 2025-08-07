Sasa Borovnjak este noul jucător al echipei de baschet masculin SCM Timișoara.

Născut la Belgrad, pivotul în vârstă de 36 de ani (născut la 30 iulie 1989) are dublă cetățenie, sârbă și portugheză.

Borovnjak măsoară 2,05 metri și vine de la Olympique Antibes (Franța, eșalonul secund).

De-a lungul carierei el a mai evoluat la echipe din Spania, Portugalia și Brazilia și este internațional lusitan.

Absolvent al Penn State University în 2013, a fost desemnat ulterior de două ori MVP în campionatul Portugaliei, unde a petrecut patru sezoane la FC Porto.