Dan Alexa: Avem nevoie de întăriri pentru că avem obiectiv promovarea

Politehnica Timișoara s-a impus cu scorul de 2-0 (1-0) la Carani în meciul disputat miercuri seară cu CS Sânandrei Timiș în turul secund al Cupei României la fotbal. Golurile au fost înscrise de David Popa și Tudor Cociș, ultimul debutând în uniforma alb-violetă.

Cu patru noutăți în primul „11” (recent transferații Costel Zurbagiu, Tudor Cociș, Andrei Gavrilă și Ion Vasluian; doar Raul Clemeniuc nu a jucat, dintre cei sosiți în ultimele zile) Politehnica a controlat jocul și pe lângă goluri și-a mai creat multe oportunități bune de a marca.

Prima ocazie mare i-a aparținut lui Vasluian (min. 16), din lovitură liberă, când mingea a lovit transversala. Scorul a fost deschis peste cinci minute, când Popa a pătruns în careu și din poziție ușor lateral stânga l-a învins pe Culda cu un șut pe jos la colțul lung.

Rotariu (min. 22) cu capul și Popa (min. 23) înainte de prima pauză de hidratare au mai amenințat poarta gazdelor. Portarul s-a opus și în fața lui Zurbagiu (min. 32), în timp ce la poarta cealaltă Enciu a reluat imprecis din careu (min. 38).

După pauză, la cinci minute de la reluare, Tudor Cociș (min. 50) și-a făcut debutul frumos, reușind să marcheze cu ajutorul transversalei după o pătrundere cu șut din marginea careului.

În minutul 61, Vasluian și-a trecut în cont a doua bară la o fază la care mingea îl păcălise pe Culda, care apoi a reținut. Peste patru minute gazdele puteau reveni în joc, dar Mosoarcă s-a opus cu piciorul la șansa lui Bîrză.

Un alt jucător cu experiență, Enciu a trimis alături din preajma careului mic (min. 72).

Finalul nu a adus emoții, decât bucurie pentru alb-violeți alături de galerie, prima astfel de ipostază din noul sezon.

CS Sânandrei Timiș: Culda – Buzdugan (Hodiș ‘46), M. Toma, Hecsko, Szalkai (M. Oprea ‘62) – Schinteie (Centea ‘46), Precup – Făndel, Birău (cpt.), Bîrză – Enciu (Ad. Sabău ‘75). Antrenor: Narcis Petre.

Politehnica Timișoara: Mosoarcă – Vlaicu, Zurbagiu (D. Roșu ‘70), Huminic (Amariei ‘75) – Vasluian (Miclăuș ‘84), D. Popa, Pureca, Rotariu, Gavrilă (Tătaru ‘75) – Marincu (cpt.; Boariu ‘84), T. Cociș. Antrenor: Dan Alexa.

„Am venit să câștigăm, clar eram echipa favorită. Mă bucur foarte mult, pentru că este un proces, echipa a trecut la un alt sistem. Nu este chiar ușor pentru jucători, vin și după o perioadă de pregătire grea, pentru că au fost antrenamente tari. În multe momente ale jocului am dus foarte ușor mingea în jurul careului echipei adverse.

Au o echipă inimoasă, știam. Îi felicit. Au avut și ceva situații pe finalul jocului, dar suntem o echipă în construcție. Au mai venit niște jucători zilele astea, o să vină și-n zilele următoare. Avem nevoie de întăriri pentru că avem obiectiv promovarea.

Una peste alta e un test de care sunt mulțumit, pentru că în multe momente ale jocului echipa a avut niște situații clare”, a declarat Dan Alexa, antrenorul principal al Politehnicii Timișoara, care cu această ocazie a redebutat într-un meci oficial pe banca alb-violeților.

Despre noul sistem de joc, acesta a spus următoarele: „3-5-2 este un sistem foarte ofensiv, care mie mi-a dat rezultate.

Îl joc de trei ani, mie îmi place, cred că putem crea superioritate în multe zone ale terenului, dar ca efort este mult mai greu decât cu patru fundași.

Este mult mai greu pentru mijlocaș, pentru fundașii centrali, durează, este o perioadă de acomodare, ne ajută și timpul, pentru că mai avem totuși trei săptămâni până începe campionatul. Vasluian și cu Gavrilă sunt jucători care pot elimina foarte ușor adversarul din joc și cumva acolo se creează de multe ori superioritate. O să vină și de la Tunari doi jucători, sperăm să închidem actele acum cât de curand, sunt jucători pe care-i cunosc.

Unul vine după o accidentare, dar este o treabă de două săptămâni, îl cunosc bine. Încercăm să încadrăm și jucătorii care vin noi.

Un exemplu este Tudor Cociș, cu golul lui. Pentru un atacant este cel mai greu să se acomodeze, este un jucător totuși tânăr, care are nevoie de sprijin și este un proces complicat, dar am încredere că o să ajungem să jucăm ceea ce îmi doresc eu”.

Sursa foto: sspolitehnica.ro