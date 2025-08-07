Un tânăr a căzut de la etajul 4 al unui bloc din Timişoara

Eveniment
Publicat în de Renaşterea bănăţeană
Fără comentarii
Un tânăr a căzut de la etajul 4 al unui bloc din Timişoara

În noaptea de miercuri spre joi, în jurul orei 00:45, polițiștii Secției 4 Urbană au fost sesizați cu privire la faptul că un tânăr de 25 de ani s-ar fi aruncat de la etajul 4 al unui imobil situat pe strada Gheorghe Lazăr, din Timișoara.

Polițiștii s-au deplasat de urgență la fața locului, unde au constatat faptul că cele sesizate se confirmă, tânărul fiind transportat la spital în vederea acordării îngrijirilor medicale de specialitate, a informat IPJ Timiş.

A fost întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii vătămare corporală din culpă.

CITEŞTE ŞI: Arad: Bărbatul care și-a omorât fosta concubină a fost reținut

Dacă ţi-a plăcut articolul, urmăreşte RENASTEREA.RO pe FACEBOOK »

Opiniile exprimate în articolele publicate pe RENASTEREA.RO aparţin în exclusivitate autorilor! Comentariul dumneavoastră va fi publicat după ce va fi analizat de către un moderator.

DISCLAIMER

Atenţie! Postaţi pe propria răspundere!
Înainte de a posta, citiţi aici regulamentul: Termeni legali şi condiţii.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *