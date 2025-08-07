Un tânăr a căzut de la etajul 4 al unui bloc din Timişoara

În noaptea de miercuri spre joi, în jurul orei 00:45, polițiștii Secției 4 Urbană au fost sesizați cu privire la faptul că un tânăr de 25 de ani s-ar fi aruncat de la etajul 4 al unui imobil situat pe strada Gheorghe Lazăr, din Timișoara.

Polițiștii s-au deplasat de urgență la fața locului, unde au constatat faptul că cele sesizate se confirmă, tânărul fiind transportat la spital în vederea acordării îngrijirilor medicale de specialitate, a informat IPJ Timiş.

A fost întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii vătămare corporală din culpă.