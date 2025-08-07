Florin Fabian (CSC Dumbrăvița): Ne așteaptă un program infernal și trebuie să fim atenți cum gestionăm toate meciurile și toate antrenamentele

Divizionara secundă CSC Dumbrăvița a acces în turul al treilea din Cupa României, grație victoriei de miercuri seară, scor 3-0, din deplasare, cu Timișul Șag, formație care activează în eșalonul al treilea.

Jocul a fost la discreția alb-verzilor, care au înclinat balanța în favoarea lor încă din prima repriză.

După două șanse bune, semnate în primul sfert de oră de Morariu și Calotă, scorul a fost deschis în minutul 16, atunci când Robert Curescu a urmărit o minge lungă în jumătatea adversă, a fost mai rapid decât portarul Ungureanu, ieșit la întâmpinare, și a împins balonul în plasă. S-a făcut 2-0 după numai cinci minute.

Același Robert Curescu a pus excelent latul la centrarea de pe stânga a lui Ciurel și l-a învins pentru a doua oară pe Ungureanu.

Scorul putea fi chiar mai mare, dar goalkeeper-ul Șagului s-a opus spectaculos, în minutul 27, șutului expediat de Calotă, din colțul careului mare. Mai apoi, căpitanul Pădurariu a trimis puțin peste poartă, în minutul 30, cu un șut de la marginea careului, iar apoi, în minutul 36, a tras în blocaj. Jocul a fost controlat și în repriza a doua de echipa din Dumbrăvița.

În minutul 57, Curescu putea face face „hattrick”-ul, dar șutul său din lateral dreapta a lovit bara de la colțul scurt. În cele din urmă scorul a devenit 3-0 în minutul 70, atunci când nou-intratul Raoul Cristea a înscris cu un șut din interiorul careului. Singurul minus al meciului din perspectiva alb-verzilor a fost minutul 80.

Gladun, intrat pe postul de fundaș central la pauză, a faultat din postura de ultim apărător și a văzut direct cartonașul roșu, urmând să lipsească cel puțin la următoarele două jocuri oficiale ale lui CSC Dumbrăvița, formație care a acces, așadar, în turul al treilea din Cupa României.

Timișul Șag: Ungureanu – Micșa, Podină (Viașu ‘59), Rosuș, Ureche – Făgărășanu (Hosu ‘79), Chistrugă, Ivanovici – Chiorean (Băluțoiu ‘46), Avrămescu (Miron ‘46), O. Radu (Amarandi ‘79). Antrenor: Ciprian Urican.

CSC Dumbrăvița: Brașoveanu – Morariu (Sofran ‘66), Butnărașu, Panaite (Gladun ‘46), R. Ciurel – Cibi (Olaru ‘46), Adam – R. Popa, Pădurariu (cpt.), Calotă (D. Olariu ‘66) – Curescu (Cristea ‘59). Antrenor: Florin Fabian.

„A fost un meci de cupă în care ne-am așteptat la o replică mai bună din partea adversarului, dar ne-am făcut meciul ușor prin ocaziile pe care le-am fructificat în prima repriză. Am schimbat opt jucători în primul 11 față de meciul din prima etapă, de la CS Dinamo, și asta cu scopul de a consolida relațiile de joc și de a da minute și jucătorilor de pe bancă, pentru că e nevoie de toți în perspectiva următoarelor meciuri.

Îmi pare rău de cartonașul roșu pe care l-a luat Gladun, dar, totodată, avem cu cine să-l înlocuim, pentru că sunt jucători în zona respectivă care pot să-l înlocuiască. Dar, la subțirimea lotului nostru, orice ieșire din lot a unui jucător ne poate afecta. Sperăm să nu se întâmple asta sâmbătă, la meciul cu Reșița.

Până la urmă, sigur, atacanții trebuie să înscrie. Mă bucură că am adus mingea destul de repede în careul advers. Mă bucură că am înscris trei goluri și victoria, una peste alta, ne dă un moral bun și încredere pentru ceea ce urmează. Avem sâmbătă meci în campionat, avem marți în Cupa României, din nou vineri, la FC Bihor.

Acum, am mai spus, ne așteaptă un program infernal și trebuie să fim atenți cum gestionăm toate meciurile și toate antrenamentele, pentru că nu putem vorbi acum de ciclu de pregătire săptămânal având și meciurile de Cupă.

Una peste alta, un meci bun din partea noastră și a multor jucători care au venit de pe bancă, așa că sunt speranțe pe viitor să-i vedem și pe ei în primul 11”, a declarat Florin Fabian, antrenorul principal al echipei CSC Dumbrăvița.

Sursa foto: cscdumbravita.ro