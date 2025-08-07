Timiș: amendă de 50.000 de lei pentru nerespectarea obligațiilor de mediu

Comisarii Gărzii Naționale de Mediu – Comisariatul Județean Timiș au sancționat contravențional cu amendă în valoare de 50.000 lei un operator economic care desfășoară activități de colectare a deșeurilor, deși deținea autorizație de mediu.

Asta deoarece în urma controalelor anterioare comisarii au dispus salubrizarea amplasamentului și izolarea fonică a surselor generatoare de zgomot.

Și totuși, ”la verificarea îndeplinirii acestor obligații, s-a constatat că operatorul nu a dus la îndeplinire măsurile stabilite, motiv pentru care a fost aplicată o amendă contravențională, în conformitate cu legislația în vigoare.

Totodată, au fost dispuse noi măsuri de conformare, cu termene ferme de realizare, urmând ca îndeplinirea acestora să fie verificată”, transmite Luci Mușuroi, comisar șef Garda de Mediu Timiș.

Sursa foto: Garda de Mediu Timiș