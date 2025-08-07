Dean Cain, cunoscut pentru rolul Superman, vrea să devină agent ICE: „Vreau să protejez țara”
Dean Cain, cunoscut pentru rolul Superman din serialul „Lois & Clark” din anii ’90, a anunțat că intenționează să devină agent în cadrul agenției americane pentru Imigrație și Controlul Vămilor (ICE), în contextul campaniei masive de recrutare lansate de administrația Trump.
Dean Cain, actorul care l-a interpretat pe Superman în serialul de televiziune „Lois & Clark: The New Adventures of Superman” între 1993 și 1997, a declarat că urmează să fie înrolat ca agent al agenției americane ICE (Immigration and Customs Enforcement).
Într-un interviu acordat postului Fox News, Cain a spus că a fost contactat de oficiali ai agenției după ce a promovat public o campanie de recrutare și că urmează să depună jurământul „cât de curând”.
CITEȘTE ȘI: Primarul Timișoarei a anunțat angajații despre disponibilizări de personal, printr-un e-mail intern
„Sunt deja adjunct de șerif și ofițer de poliție în rezervă. Nu am făcut parte din ICE până acum, dar după ce am publicat videoclipul de recrutare, interesul a explodat”, a afirmat actorul.
Cain a adăugat că își asumă acest rol pentru a contribui la „protejarea țării” și speră că și alți foști ofițeri vor urma exemplul său.
Anunțul vine în contextul unei campanii de recrutare agresive lansate de ICE, care vizează angajarea a 10.000 de noi persoane, inclusiv ofițeri de deportare, avocați și investigatori criminali.
Agenția, care are deja 20.000 de angajați și birouri în 400 de locații din SUA, a primit peste 80.000 de aplicații de la lansarea campaniei în iulie, scrie Mediafax.