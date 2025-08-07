Controale intensificate și patrule mixte în zona Gării de Nord din Timișoara

După ce locuitorii din zona Gării de Nord din Timișoara au anunțat organizarea unui protest pentru a atrage atenția asupra infracționalității și a condițiilor insalubre din zonă, autoritățile s-au mobilizat.

Comisia Locală de Ordine Publică a municipiului Timișoara a hotărât intensificarea controalelor în perimetrul Gării de Nord. Măsura vine ca urmare a sesizărilor primite de la cetățeni privind disconfortul zilnic și problemele de siguranță publică generate de prezența persoanelor fără adăpost în fostul sediu al Inspectoratului Teritorial de Muncă (ITM).

”În perioada următoare, zona Gării de Nord va fi patrulată de echipaje mixte formate din reprezentanți ai Poliției Locale, Inspectoratului de Poliție Județean Timiș, Inspectoratului de Jandarmi și Poliției Transporturi Feroviare.

Totodată, a fost propusă declararea perimetrului ca zonă de siguranță publică – o măsură care va permite intervenții mai rapide și mai eficiente pentru prevenirea situațiilor ce pot perturba liniștea și siguranța cetățenilor. În plus, vor fi demarate procedurile pentru sigilarea clădirii în care a funcționat ITM și în care s-au adăpostit, în ultima perioadă, mai multe persoane.

Înainte de adoptarea acestor decizii, membrii comisiei au purtat un dialog cu reprezentantul cetățenilor, pentru a înțelege mai bine problemele cu care se confruntă locuitorii.

La ședința Comisiei Locale de Ordine Publică au participat viceprimarul Ruben Lațcău, city managerul Matei Creiveanu, secretarul general al Primăriei, Adina Pokker, consilierul local Roxana Iliescu, precum și reprezentanți ai Poliției Locale, Inspectoratului de Poliție Județean Timiș, Inspectoratului de Jandarmi Județean Timiș și Poliției Transporturi Feroviare”, transmite Primăria Timișoara.