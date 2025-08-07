Timișoara: restricții de trafic în vederea înființării noilor piețe volante
La solicitarea S.C Piețe S.A, comisia de circulație din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara a avizat închiderea circulației rutiere în două zone din oraș, în vederea înființării a două noi piețe volante.
Astfel, în cazul Pieței Volante Termal, se va închide accesul la locurile de parcare situate pe strada Corneliu Coposu, de mâine, 08.08.2025, în intervalul orar 07:00-18:00.
În ceea ce privește Piața Volantă Freidorf, circulația rutieră va fi închisă pe strada Mircea Hoinic, pe tronsonul cuprins între strada Iulia Simu și strada Ardealului, în intervalul orar 07:00-18:00.
Cele două piețe volante vor funcționa în fiecare zi de vineri a săptămânii, începând de mâine, 08.08.2025, până la data de 30.09.2025.
Șoferilor li se recomandă să folosească rute alternative pe perioada de desfășurare a evenimentelor