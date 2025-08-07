Ruina de pe Calea Torontalului devine istorie! (video)

”Ruina de pe Calea Torontalului devine istorie!”, postează Alfred Simonis, președintele Consiliului Județean Timiș, pe Facebook.

Constructorul, spune Simonis, s-a mobilizat și procesul de punere la pământ a vechii clădiri avansează într-un ritm foarte bun.

”Am spus încă de la semnarea ordinului de începere a lucrărilor că vom superviza atent tot ceea ce se întâmplă pe șantierul viitorului Institut Regional de Oncologie Timișoara pentru că nu avem timp de pierdut.

Știu, mulți dintre voi ați fost sceptici în legătură cu acest proiect, dar lucrurile merg în direcția pe care ne-o dorim”, este textul care însoțește imaginile cu momentul prăbușirii vechii clădiri.

Viitorul Institut Oncologic, care va fi, de fapt, un centru de excelență în lupta împotriva cancerului, va deservi întreg vestul țării.

Unitatea va avea 250 de paturi și un ambulatoriu integrat cu 26 de paturi, şase săli de operație și o secție de terapie intensivă.

În cadrul Institutului vor funcționa un centru de transplant, un laborator de imagistică, un centru de radioterapie și un laborator de medicină nucleară. La IROT se va dezvolta, însă, și un sector destinat cercetării bolilor oncologice.

Sursa foto: captură video